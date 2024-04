Ławki na rynku w Katowicach mają … skrzydła. Zamocowało je tam stowarzyszenie Dom Aniołów Stróżów, które od 30 lat pomaga dzieciom z trudnych środowisk. Katowickie anioły przypominają, że jutro (12 kwietnia) jest Międzynarodowy Dzień Dzieci Ulicy.

/ Anna Kropaczek / RMF FM

To, że skrzydła przymocowane zostały do ławek, nie jest przypadkiem. Rozmowa na podwórkowej, miejskiej ławce wielu osobom pomogła w trudnych chwilach. Ławka jest symbolem.

"My bardzo często siadamy z dziećmi na ulicach właśnie na ławkach w tych dzielnicach, w których pracujemy (w Katowicach Załężu, Chorzowie Batorym i Sosnowcu Juliuszu) i ten czas z dziećmi spędzamy, żeby dać im oparcie, poczucie, ze nie są same, a te dzieci, które najbardziej potrzebują pomocy, wciągnąć w nasz Dom i kompleksową pomoc terapeutyczną" – mówi Monika Bajka, prezeska Domu Aniołów Stróżów.

Dodaje, że dyżury podwórkowe pozwalają dotrzeć pracownikom i wolontariuszom do dzieci, które znikają w szkolnym tłumie, czują się zagubione i potrzebują realnej pomocy. Rocznie organizacja wspiera ok. 600 dzieci.

/ Anna Kropaczek / RMF FM

Sytuacja dzieci zmieniła się w ciągu 30 lat działania Domu Aniołów Stróżów. Pojawiły się też nowe wyzwania. Dzieci coraz częściej zamiast przesiadywać na ulicy, znikają w sieci.

"Tymczasem to internet może być bardziej niebezpieczny niż osiedle. Widzimy, że coraz więcej dzieci potrzebujących pomocy znika w sieci. Niekontrolowany dostęp sprawia, że trafiają na to, co w internecie najgorsze: dotyka je hejt i przemoc" - mówi Monika Bajka.

Stowarzyszenie rozpoczęło prace nad programem, który pozwoli dotrzeć również do nich.

12 kwietnia to Międzynarodowy Dzień Dzieci Ulicy. Przypada w okresie, kiedy rozliczamy swoje podatki.

"Zachęcamy do tego, żeby mądrze pomagać, a takim mądrym pomaganiem jest przekazanie 1,5 proc. podatku na pomoc dzieciom" ¬ podkreśla Karolina Skórka z Domu Aniołów Stróżów.