Deszcz i mżawka będą utrudniać jazdę

Deszcz lub mżawka mogą utrudniać jazdę kierowcom w pięciu województwach - ostrzegła w niedzielę wieczorem GDDKiA, dodając, że na sieci dróg krajowych pracują 82 jednostki sprzętu do zimowego utrzymania.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała, że wszystkie drogi krajowe są przejezdne, a deszcz lub mżawka występują na terenie województwa pomorskiego, małopolskiego, lubelskiego, łódzkiego i mazowieckiego.

GDDKiA przekazała też, że w nocy zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami i okresowymi rozpogodzeniami, głównie na południu i południowym - wschodzie kraju.

Początkowo na północy i wschodzie miejscami mogą wystąpić przelotne opady śniegu lub śniegu z deszczem. Z kolei nad ranem na północy i zachodzie pojawią się opady deszczu ze śniegiem i deszczu. Temperatura minimalna wyniesie od -3 st. C na północnym wschodzie, około 0 st. C w centrum do 2 st. C na zachodzie i na Wybrzeżu, a w rejonach podgórskich -4 st. C i -2 st. C.

Wiatr będzie umiarkowany, miejscami porywisty, zachodni. W górach wiatr w porywach osiągnie prędkość do 70 km/h i tam lokalnie możliwe są zawieje i zamiecie śnieżne.