Milicja w Mińsku użyła gumowych kul i granatów hukowych przeciw protestującym - podają niezależne białoruskie media. Wieczorem w poniedziałek białoruskiej stolicy trwają demonstracje po wczorajszych wyborach prezydenckich. Agencja Reutera informuje o kilkudziesięciu zatrzymaniach. Sztab Swiatłany Cichanouskiej potwierdził, że nie wie, gdzie znajduje się kandydatka w niedzielnych wyborach prezydenckich.

W Mińsku w poniedziałek wieczorem milicja zatrzymuje ludzi w rejonie hotelu Jubilejnaja / SERGEY DOLZHENKO / PAP/EPA

Milicjanci wyciągają ludzi z tłumu i biją ich - relacjonuje agencja Reutera, oceniając liczbę zatrzymanych na ponad 30.

O starciu pomiędzy demonstrantami i funkcjonariuszami koło hotelu Jubilejnaja poinformowali świadkowie. W miejscu tym zgromadziło się około 100 ludzi.



Przy obelisku Mińsk-Miasto Bohater, gdzie w poniedziałek wieczorem miały się odbyć protesty zwoływane przez internet, ludzi jest niewiele.



Niezależni białoruscy dziennikarze relacjonują, że coraz większe siły milicji i służb są widoczne na ulicach białoruskiej stolicy. Według Radia Swaboda rozpędzaniem protestujących w rejonie hotelu Biełaruś dowodzi były szef oddziałów specjalnych MSW Dźmitry Pauliczenka, objęty sankcjami zachodnimi. Pauliczenka jest podejrzewany o związek z zaginięciami opozycyjnych polityków na Białorusi w latach 1999-2000.

Mieszkańcy miasta donosili o kontrolach w ciągu dnia i patrolach służb w nieoznakowanych samochodach. Zamknięte zostały centralne stacje metra. Cały czas na Białorusi są potężne problemy z działaniem internetu, co ma utrudniać organizowanie się, przekazywanie informacji na temat miejsca i form protestu.

Milicjanci użyli kul gumowych. Ranna dziennikarka

Do ostrzału, prawdopodobnie kulami gumowymi, doszło w rejonie ulicy Kalwaryjskiej. Strzelającymi byli ludzie w strojach koloru khaki - podała gazeta "Nasza Niwa", której dziennikarka została ranna w nogę. W rejonie tej samej ulicy milicja użyła granatów hukowych przeciwko protestującym - relacjonuje portal Tut.by.

Na prospekcie Maszerawa milicja drogowa zatrzymuje auta, których kierowcy trąbią klaksonami. Poprzedniego wieczora w ten sposób kierowcy wyrażali poparcie dla demonstrujących. Podobny protest - jak relacjonuje na Twitterze dziennikarz Andrzej Poczobut - odbył się w poniedziałek też w Grodnie.



Gdzie jest Cichanouska?

Swiatłana Cichanouska była w CKW z prawnikiem Maksimem Znakiem, a następnie powiedziała, że "podjęła decyzję" i udała się w niewiadomym kierunku - powiedziała Radiu Swaboda Hanna Krasulina, rzeczniczka sztabu. Przyznała, że współpracownicy kandydatki nie wiedzą, gdzie przebywa.

Według rosyjskiej agencji TASS zatrzymania uczestników protestu potwierdziło MSW Białorusi, choć nie podało ich liczby. Oceniło ono, że "sytuacja jest pod kontrolą".

Protesty po niedzielnych wyborach w Białorusi

Protesty i zatrzymania trwają drugi dzień, po niedzielnych wyborach prezydenckich, w których - według oficjalnych wyników - wygrał prezydent Alaksandr Łukaszenka . Jak podała agencja Reutera, powołując się na centrum praw człowieka Wiasna, zginęła co najmniej jedna osoba. Ofiar śmiertelnych nie ma - twierdzi natomiast białoruskie MSW. Resort podał, że zatrzymano ok. 3 tys. osób.

Szef MSW Białorusi: Wszelkie naruszenia prawa będą tłumione

Minister spraw wewnętrznych Białorusi Juryj Karajeu cytowany przez białoruską państwową agencję BiełTA ocenił, że organizatorzy "nielegalnych akcji" wykorzystali ludzi jako potencjalne "mięso armatnie". Nie wzgardzili taką brudną zagrywką, jak osłona dziećmi - oświadczył.

Próby rozchwiania sytuacji i skłócenia społeczeństwa były podejmowane przez tych, którym są obojętne interesy Białorusi i jej mieszkańców - dodał szef białoruskiego MSW.

Minister powiedział, że wielokrotnie ostrzegano obywateli i proszono ich, by byli rozsądni, opanowani i nie poddawali się wpływowi informacyjnych technologii manipulacji opinią publiczną. Niestety, nie wszyscy nas usłyszeli. W wyniku tego zostali poszkodowani zarówno uczestnicy nielegalnych akcji, jak i funkcjonariusze milicji - oznajmił.

Oświadczamy, że nie dopuścimy do destabilizacji sytuacji w kraju. Sił i środków do tego jest wystarczająco. Ostrzegamy, że wszelkie naruszenia prawa będą tłumione, a winni będą pociągani do określonej przez prawo odpowiedzialności - ostrzegł szef MSW Białorusi.