„25 tys. głosów to jest wynik lepszy niż przed czterema laty. Zbudowana lista przez nas – także przeze mnie jako szefa regionu – zdobyła na 12 mandatów 6. PiS tam stracił mandat, wygraliśmy w tym okręgu (nr 25 – przyp. RMF FM) wybory. Byli bardzo dobrzy kandydaci, była dobra lista” – tak Sławomir Neumann odpowiedział na pytanie czy jego wynik wyborczy nie powinno skłonić go do wniosków politycznych. Neumann startował z pierwszego miejsca na liście, ale lepszy wynik wyborczy odnotowały trzy osoby kandydujące z list Koalicji Obywatelskiej w jego okręgu.

