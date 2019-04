49 proc. uprawnionych chce wziąć udział w wyborach do europarlamentu. Tak wynika z sondażu przeprowadzonego przez IBRIS na zlecenie RMF FM i Dziennika Gazety Prawnej. Na pytanie: "Gdyby wybory do Parlamentu Europejskiego odbywały się w najbliższą niedzielę, to czy wziąłby/wzięłaby pan/pani w nich udział?" – "zdecydowanie nie" odpowiedziało ponad 30 proc. Najwięcej – 38,7 proc. badanych chce swój głos oddać na PiS, a 33 proc. na Koalicję Europejską. Na trzecim miejscu plasuje się Wiosna Biedronia z wynikiem 8,2 proc.

