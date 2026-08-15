Inne lodowce topnieją, a ten wciąż rośnie. Oto jedno z najbardziej fascynujących dzieł natury

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Podczas gdy lodowce na całym świecie dramatycznie topnieją, ten błękitny gigant w Patagonii rzuca wyzwanie nauce. Od ponad pół wieku jego powierzchnia nie maleje, a badacze wciąż szukają odpowiedzi na pytanie: jak to możliwe? Poznaj historię niezwykłego fenomenu natury.

Błękitny olbrzym z Patagonii

Lodowiec Perito Moreno, położony w sercu argentyńskiej Patagonii, jest jednym z najbardziej spektakularnych i unikatowych lodowców na świecie. Ta gigantyczna, błękitna masa lodu każdego roku przyciąga rzesze turystów, zachwycając zarówno swoim rozmiarem, jak i niezwykłymi zjawiskami przyrodniczymi.

Lodowiec Perito Moreno znajduje się w Parku Narodowym Los Glaciares, nad malowniczym jeziorem Argentino, w pobliżu miasta El Calafate w południowo-zachodniej Argentynie. To właśnie tutaj natura stworzyła jedno z najbardziej fascynujących dzieł – lodowiec o długości 30 kilometrów, szerokości 5 kilometrów i wysokości sięgającej 70 metrów ponad poziom jeziora. Ogrom tej lodowej ściany robi wrażenie nawet na najbardziej doświadczonych podróżnikach.

Spektakl, który słychać z daleka

Dostęp do lodowca jest niezwykle łatwy – specjalnie przygotowane platformy widokowe pozwalają stanąć niemal tuż przed majestatyczną ścianą lodu. Widok ten na długo zapada w pamięć, zwłaszcza gdy można obserwować spektakularne odłamywanie się kawałków lodu, które z hukiem wpadają do jeziora, tworząc fale i rozpryski.

Anomalia w erze ocieplenia: Dlaczego Perito Moreno rośnie?

To, co najbardziej wyróżnia Perito Moreno na tle innych lodowców na świecie, to jego niezwykła dynamika. W czasach, gdy większość lodowców na Ziemi wyraźnie się cofa i topnieje pod wpływem zmian klimatycznych, Perito Moreno pozostaje niemal w równowadze, a nawet nieznacznie rośnie. Jego powierzchnia nie zmieniła się od 1971 roku, co czyni go wyjątkiem w skali globalnej.

Ostatnia dekada lodowców. 4 tys. z nich może zniknąć w ciągu roku Najnowsze badania naukowców nie pozostawiają złudzeń – lodowce na całym świecie topnieją coraz szybciej, a już w latach 40. XXI wieku tempo ich zanikania osiągnie bezprecedensowy poziom. Według opublikowanej w prestiżowym czasopiśmie naukowym…

Jednym z najbardziej spektakularnych zjawisk związanych z lodowcem jest tzw. cykl pękania. Co kilka lat lodowiec dociera do przeciwległego brzegu jeziora Rico, tworząc naturalną tamę lodową. Woda gromadząca się po jednej stronie podnosi się, aż w końcu ciśnienie powoduje widowiskowe przełamanie lodowca. To wydarzenie przyciąga tłumy turystów i badaczy z całego świata, stając się jednym z najbardziej oczekiwanych spektakli natury w Patagonii.

Spacer po lodowej krainie

Lodowiec Perito Moreno to nie tylko miejsce do podziwiania z platform widokowych. Dla osób spragnionych wrażeń organizowane są trekkingi po lodowcu, które nie wymagają wcześniejszego doświadczenia. Podczas wędrówki po lodowej tafli można poczuć pod stopami skrzypiący lód, podziwiać błękitne szczeliny i niewielkie jaskinie lodowe.

(foto: Xinhua/ABACA) / PAP

To niezapomniane przeżycie, które pozwala poczuć potęgę natury w jednym z najpiękniejszych zakątków świata.

Podczas spaceru wokół lodowca można również doświadczyć unikalnych dźwięków – trzasków, pęknięć i grzmotów wydawanych przez pękający lód. Każda chwila spędzona w tym miejscu to spotkanie z żywiołem, który nieustannie się zmienia i zaskakuje.

Lodowiec odporny na zmiany klimatyczne?

W czasach, gdy globalne ocieplenie powoduje dramatyczne topnienie lodowców na całym świecie, Perito Moreno pozostaje stabilny. Badania wykazały, że jego powierzchnia i objętość pozostają niemal niezmienne od ponad pół wieku. Naukowcy uznają go za jeden z nielicznych lodowców w stanie równowagi.

Lodowiec w odwrocie. Druga fala upałów przyspiesza topnienie lodu w Alpach Lodowiec Les Bossons, jeden z najbardziej rozpoznawalnych lodowców Alp Francuskich, gwałtownie się cofa. Najnowsze zdjęcia lotnicze pokazują rozległe straty lodu i nowe oznaki szybkiego topnienia, związane z kolejną falą upałów, która w 2026 roku…

To sprawia, że jest nie tylko atrakcją turystyczną, ale również cennym obiektem badań nad zmianami klimatycznymi i funkcjonowaniem wielkich mas lodowych.

Świadek epoki lodowcowej

Lodowiec Perito Moreno narodził się z Południowego Pola Lodowego Patagonii – trzeciego co do wielkości obszaru lodowego na świecie, ustępującego jedynie Antarktydzie i Grenlandii. To z tego pola wypływa aż 49 lodowców, które znajdują się zarówno po stronie argentyńskiej, jak i chilijskiej. Sam lodowiec Perito Moreno zaczął się formować około 18 tysięcy lat temu, pod koniec ostatniej epoki lodowcowej.

Znaczna część tego niezwykłego terenu objęta jest ochroną – w Argentynie przez Park Narodowy Los Glaciares, w Chile przez parki narodowe Torres del Paine oraz Bernardo O’Higgins. Dzięki temu unikalne środowisko naturalne Patagonii pozostaje nienaruszone i dostępne dla kolejnych pokoleń podróżników i badaczy.