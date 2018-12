Obiecane pieniądze od inwestorów są na koncie Wisły Kraków - ustalili nieoficjalnie reporterzy RMF FM. Nowi właściciele mieli przelać na konto klubu 12 milionów złotych na pokrycie najpilniejszych długów.

Nowi właściciele Wisły Kraków Mats Hartling (L) i Vanna Ly (P, w głębi) / Jacek Bednarczyk / PAP

Przeprowadzenie transakcji było warunkiem przejęcia Wisły przez duet przedsiębiorców: Vanna Ly i Mats Hartling.

Przypomnijmy: luksembursko-brytyjskie konsorcjum funduszy inwestycyjnych Alelega i Noble Capital Partners kupiło klub za symboliczne euro, ale zobowiązało się do spłacenia jego wielomilionowych długów.

Towarzystwo Sportowe Wisła Kraków podpisało z nowymi inwestorami warunkową umowę sprzedaży 100 procent akcji klubu: umowa miała uprawomocnić się w momencie, gdy inwestorzy spłacą sięgający 12,2 miliona złotych dług licencyjny - a tę wierzytelność krakowski klub miał uregulować do 28 grudnia. Do północy przelewu nikt nie potwierdził. Pojawiła się obawa, że jeśli pieniądze nie pojawią się po weekendzie, to za 2 tygodnie może rozpocząć się wielki exodus piłkarzy z klubu. Jak dziś nieoficjalnie ustalili reporterzy RMF FM, pieniądze od inwestorów są już na koncie Wisły Kraków.

Wisła Kraków SA wydała opublikowała na Twitterze oświadczenie Matsa Hartlinga.

W czwartek, 27 grudnia Alelega Luxembourg reprezentowana przez Pana Vanna Ly poinformowała swoich wspólników: NCP i Pana Pietrowskiego, że przelew zostanie wytransferowany z jego rachunku bankowego dnia 28 grudnia. Zarówno NCP, jak i Pan Pietrowski nie mają powodów, by wątpić, że wspomniany przelew zostanie potwierdzony najbliższego dnia pracy banku, tj. 31 grudnia - czytamy.

W dalszej kolejności - jak podawała po podpisaniu wspomnianej umowy Interia.pl - nowi właściciele mieliby spłacić pozostałe wierzytelności klubu - sięgające 27-28 milionów złotych, a ponadto w ciągu roku zainwestować w Wisłę 130 milionów złotych.

Krakowski klub od dłuższego czasu ma poważne problemy finansowe. Znaczne jest zadłużenie wobec m.in. zawodników: spora część piłkarzy i sztabu od lipca pracowała za darmo.