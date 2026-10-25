Mistrzostwa świata wracają do Rosji. Pierwsza taka impreza od napaści na Ukrainę

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Międzynarodowa Federacja Podnoszenia Ciężarów (IWF) ogłosiła w niedzielę, że Moskwa będzie gospodarzem mistrzostw świata w podnoszeniu ciężarów w 2030 roku. Od początku pełnoskalowej wojny w Ukrainie w Rosji nie odbyły się żadne mistrzostwa świata w dyscyplinach olimpijskich – ani letnich, ani zimowych. Pływackie mistrzostwa świata w 2025 roku, których gospodarzem miał być Kazań, zostały przeniesione do Singapuru.

Sztangista Akbar Djuraev z Uzbekistanu po nieudanej próbie podczas igrzysk olimpijskich w Paryżu. Fot. JEFF PACHOUD

Sztangista Akbar Djuraev z Uzbekistanu po nieudanej próbie podczas igrzysk olimpijskich w Paryżu. Fot. JEFF PACHOUD / AFP/East News

„Jeśli chodzi o mistrzostwa świata seniorów, gospodarzem edycji w 2029 roku będzie Ahmadabad (Indie), a edycji w 2030 roku – Moskwa (Rosja)” – poinformowała IWF w swoim niedzielnym oświadczeniu.

Będą to pierwsze moskiewskie mistrzostwa świata sztangistów od 1983 roku.

Wszystkie otrzymane przez nas oferty (goszczenia mistrzostw – przyp. red.) były znakomite i jesteśmy przekonani, że mistrzostwa w państwa krajach odniosą ogromny sukces – powiedział sekretarz generalny IWF Jose Quinones.

Powrót Rosjan do światowego sportu

Rosyjscy sztangiści mogą ponownie startować w zawodach organizowanych przez IWF, odkąd Międzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOl) w lipcu tymczasowo zniósł zawieszenie Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego. Krok ten postrzegany jest jako element stopniowego powrotu Rosji do międzynarodowego sportu – przypomina agencja Reutera.

Uzasadniając zniesienie zawieszenia, zarząd MKOl stwierdził, że sportowcy nie powinni ponosić odpowiedzialności za działania swoich rządów.

Jak dotąd nie podjęto decyzji, czy rosyjscy sportowcy będą mogli występować pod własną flagą, w barwach narodowych i przy dźwiękach hymnu podczas igrzysk olimpijskich.

Narodowy Komitet Olimpijski Ukrainy złożył odwołanie od decyzji MKOl do Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu (CAS).

Rosja wykluczona po wybuchu pełnoskalowej wojny w Ukrainie

Rosyjski Komitet Olimpijski został zawieszony w październiku 2023 roku po tym, jak uznał regionalne rady olimpijskie na okupowanych przez Rosję ukraińskich terytoriach – w obwodach ługańskim, donieckim, chersońskim i zaporoskim, co nastąpiło po rosyjskiej inwazji na Ukrainę w lutym 2022 roku.

Dzisiaj Rosyjska Federacja Podnoszenia Ciężarów oświadczyła: "(Jesteśmy) pierwszą od wielu lat federacją sportów olimpijskich, której udało się przywrócić do kraju oficjalne zawody najwyższej rangi”.

Prezes federacji Aleksandr Winokurow podziękował IWF w poście na Telegramie „za zaufanie”. „Rosja ma wszelkie niezbędne doświadczenie i możliwości, aby organizować zawody na najwyższym poziomie” – stwierdził.

I dodał: „Moskwa wielokrotnie gościła duże międzynarodowe imprezy sportowe i dysponuje nowoczesną infrastrukturą”.

Rosja i afera dopingowa

Powrót Rosji do międzynarodowej rywalizacji odbywa się również w cieniu jednego z największych skandali dopingowych w historii sportu olimpijskiego. Kraj ten znajduje się pod lupą od czasu opublikowania w 2015 roku – na zlecenie Światowej Agencji Antydopingowej (WADA) – raportu, w którym przedstawiono dowody na systematyczne stosowanie dopingu w rosyjskiej lekkiej atletyce. Kolejne dochodzenia ujawniły natomiast istnienie wspieranego przez państwo procederu tuszowania dopingu, powiązanego z Zimowymi Igrzyskami Olimpijskimi w Soczi w 2014 roku.

MKOl oświadczył, że wszyscy rosyjscy sportowcy powracający do rywalizacji na arenie międzynarodowej będą musieli spełnić stosowne wymogi antydopingowe.