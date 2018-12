Jaką nową twarz pokaże dziś PiS na konwencji? Konsekwencja w działaniu i wiarygodność - tak na pytanie Krzysztofa Ziemca w RMF FM odpowiada szef MON Mariusz Błaszczak. Jak dodaje: mimo ulicy i zagranicy wypełniamy zobowiązania wobec wyborców. Na pytanie czy w rządzie pojawią się jakieś nowe twarze, szef MON odpowiada wymijająco: my tylko jesteśmy konsekwentni w działaniu.

Krzysztof Ziemiec: "Stawka wyborów do Parlamentu Europejskiego, Sejmu i prezydenckich jest niezwykle wysoka" pisze Jarosław Kaczyński w liście do działaczy. "Obrońcy starego porządku" - mówi dalej - "zrobią wszystko, by nam przeszkodzić w osiągnięciu sukcesu". Co to miałoby być ta przeszkoda?

Mariusz Błaszczak: To chociażby to, co usłyszeliśmy wczoraj, bardzo nieudolne zresztą w wykonaniu Schetyny, ten wniosek o wotum nieufności wobec premiera Mateusza Morawieckiego, rzeczywiście wzbudzający salwy śmiechu na sali sejmowej. Schetyna ma jakiś kłopot wyraźnie, bo nie idzie facetowi. Wczoraj obiecywał złote góry, tymczasem przedwczoraj przecież ;prezydent Warszawy z PO Trzaskowski pokazał, jak okłamał wyborców warszawskich. W kampanii wyborczej, przypomnę, PO zastosowało bonifikatę 98-procentową przy przekształceniu użytkowania wieczystego...

Ale ja chciałem spytać o PiS, panie ministrze z całym szacunkiem.

Ale ja pokazuję. Pan redaktor zapytał, co jest tym punktem odniesienia. No właśnie, taka postawa, takie oszustwa, obiecywanie złotych gór przez opozycję, a potem oszukiwanie wyborców. A później ta bonifikata, kilka dni temu, została zmniejszona do 60 proc.

Tylko co miałoby być tym, co przeszkodzi Prawu i Sprawiedliwości w wygraniu ewentualnym tych trzech tur wyborów w przyszłym roku i jeszcze w następnym?

To jest właśnie okłamywanie wyborców przez totalną opozycję.

