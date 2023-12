Maksymilian Faściszewski zatrzymany we Wrocławiu - policja oficjalnie potwierdziła te informacje. Mężczyzna był poszukiwany w związku ze strzelaniną, w wyniku której postrzeleni w głowy zostali dwaj policjanci. Przy Faściszewskim znaleziono broń czarnoprochową.

/ RMF FM

Faściszewskiego mieli we Wrocławiu rozpoznać policjanci prowadzący obławę.

Wcześniej mundurowi enigmatycznie informowali o tym, co wydarzyło się w piątek około godziny 22:40 we Wrocławiu. Podawali tylko, że przy ulicy Sudeckiej doszło do bardzo niebezpiecznej sytuacji.

Według informacji RMF FM chodzi o strzelaninę, w wyniku której rannych zostało dwóch policjantów. Faściszewski miał postrzelić funkcjonariuszy, którzy wieźli go nieoznakowanym samochodem do izby zatrzymań.

Postrzelonych policjantów w nieoznakowanym radiowozie znalazł przechodzień - to on zaalarmował służby. Stan mundurowych jest krytyczny. Jak nieoficjalnie ustalili reporterzy RMF FM, przy mundurowych znaleziono ich broń osobistą.

Jako pierwszy informację o zatrzymaniu Maksymiliana Faściszewskiego podał Onet.

Wkrótce więcej informacji.