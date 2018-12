Mówią, że ich historia ze Szlachetną Paczką zaczęła się trochę niechcący. Ktoś rzucił hasło, ktoś je podchwycił, a to, co stało się później, to już prawdziwy kosmos! Jeśli chcecie zobaczyć, jak mamy z Wesołej i okolic uzależniły się od pomagania, koniecznie zobaczcie czwarty odcinek wspólnej produkcji Szlachetnej Paczki i Coca-Coli na antenie TVN. Premiera w sobotę, 15 grudnia o 20:00.

Mają dzieci, mają swoje firmy. I są uzależnione / Szlachetna Paczka / Materiały prasowe

Szlachetna Paczka to jeden z największych i najskuteczniejszych programów społecznych w Polsce. Istnieje od 2001 roku i jest jedynym na świecie systemem pomocy bezpośredniej, który łączy ogromną skalę działania z tym, że konkretny człowiek wciąż pomaga w nim konkretnemu człowiekowi. Przez 18 lat w działania Paczki włączyło się blisko 4 mln osób, a łączna wartość pomocy materialnej przekazanej ponad 150 tys. rodzin w potrzebie przekroczyła ćwierć miliarda złotych.

Tylko w ostatnim tygodniu, podczas "weekendu cudów" 8-9 grudnia blisko 13 tys. wolontariuszy dostarczyło paczki do prawie 17 tys. rodzin w całej Polsce. Wartość materialna pomocy przekazanej potrzebującym podczas XVIII edycji Szlachetnej Paczki to ponad 47 mln zł. Przygotowało ją ponad pól miliona darczyńców.

Wśród nich była pani Katarzyna i jej przyjaciółki.

Mamy się uspołeczniają

Bardzo długo byłam osobą antyspołeczną - mówi. Interesował mnie tylko mój dom, moja rodzina, nic więcej - dodaje.

Katarzyna Markowska to człowiek-orkiestra. Z wykształcenia i temperamentu - menedżer. Pracuje w Domu Seniora, prowadzi własne biuro podróży i jako freelancer realizuje zlecenia marketingowe. A do tego jest szczęśliwą żoną i mamą. I administratorką facebookowej grupy "Mamy z Wesołej i okolic". Rok temu w jej życiu zaszła kolosalna zmiana.

Grupa zrzesza mamy mieszkające w naszej dzielnicy. To kilka tysięcy fantastycznych dziewczyn - opowiada. Działamy od trzech lat, ale przed Szlachetną Paczką tak naprawdę się nie znałyśmy - tłumaczy.

Pewnego dnia jedna z nich rzuciła hasło, by wspólnie przygotować pomoc dla jednej z rodzin włączonych do Szlachetnej Paczki.

Nie wiedziałyśmy, ile osób będzie się chciało dołączyć - wspomina. To, jaki był odzew, wszystkie nas zaskoczyło. Szybko się przekonałyśmy, że razem możemy zrobić naprawdę dużo. Poznałyśmy się, polubiłyśmy, a to, co wydarzyło się później, to był już prawdziwy kosmos! - opowiada.

Mamy mogą więcej

Mamy mogą więcej / Szlachetna Paczka / Materiały prasowe

Szlachetna Paczka dała im świadomość, że mogą więcej.

W kilka dni zebrałyśmy osiem tysięcy złotych!

Dzięki temu mogły obdarować nie jedną, a dwie rodziny. Wybrały samotne matki - jedną z Wesołej, a drugą z pobliskiego Sulejówka. Oprócz prezentów materialnych mamy prowadzące własne biznesy sprezentowały potrzebującym usługi takie jak manicure czy pedicure, obiady, a nawet bilety do kina.

Przez wiele lat nie zdawałam sobie sprawy z tego, ile wokół nas jest osób potrzebujących - mówi Katarzyna. Są ludzie, którzy budzą się rano i od razu mają ból głowy: za co zrobić zakupy? Za co opłacić rachunki? - wylicza.

Tuż przed "weekendem cudów", podczas którego wolontariusze w całej Polsce dostarczają paczki z pomocą rodzinom włączonym do Szlachetnej Paczki, mamy z Wesołej zebrały się w piwnicy u Kasi i przez sześć godzin pakowały prezenty. Zaangażowały też całą armię... tatusiów. Do rozwożenia, przenoszenia i podnoszenia paczek.

To, że jesteśmy wszystkie mamami jest w naszym działaniu bardzo ważne. Empatia człowieka, który ma dziecko, jest zupełnie inna niż kogoś, kto tego nie doświadczył - podsumowuje Katarzyna. - Pomaganie uzależnia. Dziewczyny z naszej grupy odkryły to dzięki Paczce tak jak ja - dodaje.

