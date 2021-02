IMGW ostrzega przed niebezpiecznymi oblodzeniami. Ślisko na drogach będzie w południowej części kraju. Z kolei na północnym wchodzie Polski ściśnie mróz. W nocy temperatura moze spaść do nawet minus 17 stopni Celsjusza. Na mroźną północ i cieplejsze południe kraj będzie podzielony także w kolejnych dniach. Zimowo i niebezpiecznie będzie również w przyszłym tygodniu - ostrzegają synoptycy.

Zdjecie ilustracyjne / Pixabay

Trudne warunki do podróżowania będą w wielu regionach: ostrzeżenie przed śliskimi drogami dotyczy przede wszystkim południowych powiatów woj. lubuskiego, wielkopolskiego, i mazowieckiego. Z oblodzeniami będą musieli radzić sobie także kierowcy na terenie województw: dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego.



Szklanka na drogach utrzyma się w niektórych miejscach na południu nawet do sobotniego poranka - z wyjątkiem pewnych obszarów woj. śląskiego i północnej Małopolski.



Z kolei mieszkańcy północno-wschodniej Polski będą borykać się z niską temperaturą. Ostry mróz wystąpi w części woj. warmińsko-mazurskiego i północnych powiatów woj. podlaskiego. W nocy termometry pokażą na tych obszarach nawet minus 17 st. Celsjusza. Niska temperatura będzie tym dotkliwsza, że będzie jej towarzyszyć wiatr o średniej prędkości od 10 km/h do 12 km/h.

Polska znajduje się pod wpływem aktywnego ośrodka niżowego, który przemieszcza się z zachodu na wschód, w strefie frontu atmosferycznego, który już teraz oddziela chłodniejsze powietrze na północy, od cieplejszego na południu kraju.



Jaka pogoda na piątek?

W piątek powinno być więcej słońca, zwłaszcza na północy i wchodzie kraju. Należy spodziewać się jednak opadów - głównie śniegu, lokalnie deszczu ze śniegiem i mżawki. Opady wystąpią głównie na południu i południowym-zachodzie. Temperatura w tej części Polski - na plusie, termometry pokażą do 2 stopni Celsjusza.



Mróz nadal utrzyma się na północy. Tam temperatura będzie wahać się od -6 do -2 st. C.



Podział na chłodną północ i cieplejsze południe

Również w kolejnych dniach pogoda będzie mroźna, ale cały czas utrzyma się podział między cieplejszym południem a zdecydowanie chłodniejszą północą. Na północy i północnym-wschodzie temperatura może spadać do minus kilkunastu stopni. Na południu spadki temperatury nocą do -4, -3 st. W dzień temperatura będzie dodatnia.

IMGW ostrzega, że w przyszłym tygodniu nadal będzie zimowo i niebezpiecznie.



Z północy Europy napłynie mroźne powietrze i temperatura w nocy spadnie do -18°C, 20°C. Na południu kraju w strefie frontu, spadnie śnieg i deszcz marznący powodujący gołoledź, a porywisty wiatr spowoduje zawieje śnieżne - podaje instytut w komunikacie.