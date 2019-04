Uznawany za zmarłego samozwańczy kalif Abu Bakr al-Bagdadi, dowodzący tzw. Państwem Islamskim pierwszy raz od pięciu lat pojawił się na filmie propagandowym. Na nagraniu komentuje m.in. zamachy na Sri Lance oraz wybory w Izraelu. GDDKiA zerwała umowy z koncernem Salini, który miał wybudować odcinki S3 oraz A1. Za zwłokę w realizacji tych dwóch inwestycji włoski wykonawca ma zapłacić ponad 160 mln kary. Pomimo zawieszenia strajku nauczycieli nie gasną spory na linii ZNP – rząd. Sławomir Broniarz zachęca nauczycieli do podjęcia „strajku włoskiego”. Przygotowaliśmy dla Was także sondaż, z którego dowiecie się, kto wyszedł zwycięsko ze strajku nauczycieli.

Państwo Islamskie opublikowało film z liderem al-Bagdadim. Pierwszy od 5 lat

Lider dżihadystycznego Państwa Islamskiego i samozwańczy kalif Abu Bakr al-Bagdadi pojawił się na propagandowym filmie, po raz pierwszy od pięciu lat.

Film został opublikowany przez ich medialny kanał Al-Furqan. Abu Bakr al-Bagdadi mówi o bitwie o syryjskie Baghuz, odbitej z rąk Państwa Islamskiego w marcu. Samozwańczy kalif rozmawia na nagraniu z trzema mężczyznami, których twarze są zamazane.

Włosi wyrzuceni z budowy dróg w Polsce. Umowy z koncernem Salini zerwane

Umowy z firmą budującą ważne odcinki polskich dróg zerwane. Chodzi o odcinki S3 pod Polkowicami i A1 obok Częstochowy, budowane przez włoski koncern Salini, który w połowie lutego wstrzymał prace i zażądał setek milionów złotych dopłat.

GDDKiA nie zgodziła się na dopłaty i wyrzuciła Salini z placów budowy, a do tego nałożyła na koncern bardzo wysokie kary. Jak się udało nieoficjalnie ustalić dziennikarzowi RMF FM Pawłowi Balinowskiego, tylko w przypadku A1 chodzi nawet o 80 milionów zł. Jak informuje GDDKiA, za przekroczenie czasu budowy odcinka S3 w okolicach Polkowic firmie Salini naliczono prawie 84,5 mln zł kary.

Sondaż RMF FM i "DGP": Kto wyszedł zwycięsko ze strajku nauczycieli?

Nikt nie wyszedł zwycięsko ze strajku nauczycieli - takiego zdania jest ponad połowa biorących udział w sondażu IBRiS dla "Dziennika Gazety Prawnej", Dziennik.pl i RMF FM. Niemal co trzeci badany uważa, że największy wygrany trwającego prawie trzy tygodnie protestu to rząd.



Kto pana/pani zdaniem wyszedł zwycięsko ze strajku nauczycieli? Nauczyciele / związki zawodowe 11,6% Rząd 32,1% Opozycja 1,4% Żadne z powyższych 50,1% Nie wiem/ Trudno powiedzieć 4,8% Zobacz pełną tabelę

Dokładnie 50,1 proc. respondentów twierdzi, że nikt nie wyszedł zwycięsko ze strajku nauczycieli. 32,1 proc. ankietowanych jest zdania, że wygranym jest rząd, 11,6 proc. - że nauczyciele, 1,4 proc. - że opozycja. 4,8 proc. ankietowanych nie ma zdania w sprawie.



ZNP zaleca nauczycielom "strajk włoski". Co to oznacza dla uczniów?

Związek Nauczycielstwa Polskiego własnie zalecił pedagogom, żeby pracowali tylko "tyle ile, zobowiązują do tego przepisy i tylko w oparciu o to, co znajduje się w miejscu pracy i co zapewnia pracodawca".



Ciała czterech górników wydobyto na powierzchnię w Stonawie

Ratownicy przetransportowali na powierzchnię ciała czterech kolejnych ofiar katastrofy w czeskiej kopalni CSM Stonawa, gdzie w grudniu ubiegłego roku wybuch metanu zabił 13 górników. Wydostanie z wyrobiska czterech ostatnich ciał zaplanowano na pierwszą połowę maja.



Zanieczyszczona ropa z Rosji nie spowodowała szkód w Polsce

Zanieczyszczona ropa z Rosji nie spowodowała szkód w polskich rurociągach ani rafineriach - dowiedział się reporter RMF FM. Zgodnie z doniesieniami rosyjskiego koncernu Rosnieft - do zanieczyszczenia surowca doszło poprzez prywatny Samaratransnieft - terminal - firmę, która przyjmuje ropę od kilku małych producentów i analizuje jej jakość.



Jedzenie bananów przyniosło skutek? Kontrowersyjne dzieła wróciły na wystawę

W Muzeum Narodowym w Warszawie na wystawę wróciły dwa dzieła, które w ostatnich dniach zostały z niej usunięte. O sprawie zrobiło się głośno po wypowiedzi dyrektora placówki prof. Jerzego Miziołka, który uzasadniał usunięcie dzieł "rozpraszaniem młodzieży". W reakcji artyści zaczęli publikować zdjęcia z jedzenia bananów.



