Pierwsza europejska "bańka turystyczna", pozwalająca na swobodne podróże w czasie pandemii koronawirusa, stworzona w maju przez Litwę, Łotwę i Estonię, przestała istnieć. Łotwa ogłosiła bowiem wprowadzenie kwarantanny dla osób przybywających z Estonii - podała agencja Reutera.

Zdjęcie ilustracyjne / TOMS KALNINS / PAP/EPA

Przekraczający granicę, z wyjątkiem kierowców ciężarówek, dyplomatów i innych osób, które podróżują w celach służbowych, będą musieli poddać się samoizolacji przez 14 dni.

Łotewskie ministerstwo spraw zagranicznych poinformowało, że nowe ograniczenia będą obowiązywały od soboty. Jako powód ich wprowadzenia podało wzrost liczby nowych zakażeń w Estonii.



Według Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób w Estonii odnotowano 21 nowych zakażeń koronawirusem na 100 tys. mieszkańców w ciągu ostatnich dwóch tygodni. Łotwa ustaliła zaś próg dla obowiązkowej kwarantanny na 16 nowych zakażeń.



Władze kraju odrzuciły rekomendację Komisji Europejskiej, aby podnieść próg obowiązkowej kwarantanny do 25 nowych przypadków na 100 tys. mieszkańców w ciągu dwóch tygodni.



To decyzja, na którą nie jestem gotowy. (...) Nie sądzę, żeby społeczeństwo było gotowe na pozwolenie większej liczbie osób na wjazd na Łotwę - powiedział premier Krisjanis Karins, cytowany przez łotewską agencję LETA.



15 maja Łotwa, Litwa i Estonia zniosły związane z pandemią ograniczenia w podróżowaniu między tymi krajami, tworząc "bańkę turystyczną". Była to pierwsza tego typu strefa w Unii Europejskiej.