Jeśli banki masowo nie pójdą na ugodę z osobami, które wzięły kredyty we frankach, mogą stracić nawet 234 miliardy złotych – wynika z analizy Komisji Nadzoru Finansowego. To najbardziej pesymistyczny, zakładany scenariusz.

Protest frankowiczów - osób poszkodowanych przez banki - przed Ministerstwem Finansów / Leszek Szymański / PAP

Wyliczenia KNF mają być rodzajem presji wywieranej na banki, żeby spróbowały dojść do porozumienia z klientami, którzy wzięli kredyty we frankach.

25 marca Sąd Najwyższy ma wydać ważne orzeczenie dotyczące kredytów frankowych. Może ono spowodować, że co najmniej część z nich zostanie unieważniona.

Jeżeli tak by się stało - to wg. wyliczeń KNF - banki poniosą straty w wysokości 234 miliardów złotych.

KNF w grudniu zaproponowała, aby kredyty we frankach były traktowane tak, jakby zostały wzięte w złotówkach. Komisja twierdzi, że na takiej transakcji banki straciłyby 34 miliardy złotych. To 200 miliardów złotych mniej niż scenariuszu zakładającym bardzo prawdopodobne sądowe porażki.

Z analizy Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego wynika, że najniższy, szacowany koszt dla banków konwersji kredytów zgodnie z wariantem zaproponowanym przez Przewodniczącego KNF ma wynieść 34,5 mld zł - poinformowała we wtorkowym komunikacie Komisja.



Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) zaprezentował we wtorek wynik analizy potencjalnego wpływu zmian otoczenia prawnego na portfel mieszkaniowych kredytów walutowych związanych z kursem franka szwajcarskiego, znajdującego się w posiadaniu banków prowadzących działalność w Polsce.



Z przeprowadzonej przez UKNF analizy wynika, że najniższy, szacowany koszt dla banków (34,5 mld zł) związany jest z wariantem zaproponowanym w grudniu ub. r. przez Przewodniczącego KNF, polegającym na zawarciu ugód z klientami, w ramach których mieszkaniowy kredyt walutowy od daty jego uruchomienia zostałby rozliczony tak, jak kredyt złotowy - czytamy w dokumencie.



Wariant najbardziej kosztowny dla banków (234 mld zł) dotyczy sytuacji, w której doszłoby do unieważnienia kredytu (banki zwracają pobrane raty, zaś klienci nie zwracają kapitału).