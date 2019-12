Czy wynik sobotnich prawyborów prezydenckich w Platformie Obywatelskiej jest już przesądzony? Czy zdecydowała się ostatecznie walczyć o stanowisko szefowej PO - i jak ewentualnie zamierza przekonać do siebie działaczy Platformy? W końcu: czy zgadza się z oceną politologa prof. Rafała Chwedoruka, według którego nie można wykluczyć, że Platforma Obywatelska zniknie z polskiej sceny politycznej? Zapraszamy na rozmowę Marcina Zaborskiego z posłanką Platformy Obywatelskiej Joanną Muchą!

Marcin Zaborski, RMF FM: Dlaczego Grzegorz Schetyna powinien przestać kierować Platformą Obywatelską?

Joanna Mucha: Ja nie mówię, że powinien przestać, ja mówię o tym, że potrzebne nam są wybory. Grzegorz Schetyna kończy swoją kadencję pod koniec stycznia i rzeczą absolutnie naturalną jest to, że odbywają się nowe wybory.

Ale mówi pani, że jest niepopularny, że nie jest dobrze postrzegany i że ma słabe badania. Mało krytyki? To jest rekomendacja do tego, żeby dalej kierował Platformą Obywatelską?

Nie, Grzegorz Schetyna, tak samo jak inni kandydaci, staną do tych wyborów. Będzie przekonywał do swojej wizji, do swoich metod, do swojego zarządzania Platformą.

I panią przekona, że razem z nim na czele Platforma Obywatelskiej, jesteście w stanie wygrać wybory prezydenckie?

Ja jestem zdecydowanie krytycznie nastawiona do Grzegorza Schetyny, więc ja na pewno na Grzegorza Schetynę nie zagłosuje. Natomiast na tę chwilę zobaczymy, kto będzie kandydował i wtedy będę podejmowała decyzje.

Jesteście w stanie wygrać ze Schetyną na czele wybory prezydenckie?

Moim zdaniem Grzegorz Schetyna dzisiaj osłabia naszego kandydata i to jest osłabienie, które trudno mi jest oszacować, czy to jest kwestia 1 czy 2 procent, czy w ogóle jaka to jest liczba. Natomiast to może być decydujące w tej II turze, w starciu z prawdopodobnie z Andrzejem Dudą, tych kilka procent może nam zabraknąć do zwycięstwa.

Zgadza się pani z Bogdanem Zdrojewskim, który mówi, że Platforma Obywatelska ma kłopoty komunikacyjne, ma kłopoty z kontaktem ze swoimi wyborcami?

Platforma ma bardzo wiele różnych problemów, ale myślę, że to jest czas kampanii wyborczej, kiedy powinniśmy o nich mówić.

Ale Platforma ma ten konkretny problem?

Myślę, że to jest trochę głębsze. Ja bym nie powiedziała, że to jest kwestia problemu komunikacyjnego, myślę, że to jest kwestia dodefiniowania się. Natomiast ja jestem przekonana o tym, że nasz elektorat, kiedy słyszy o tym, że musimy się dookreślić, dodefiniować, to już ma nas dość, więc poczekam z konkretami na chwilę.

Pani nie czuje, że coś trzeba inaczej zrobić w kontakcie z wyborcami Platformy Obywatelskiej?

Zdecydowanie tak, ale to nie jest najgłębszy nasz problem. Naszym najgłębszym problemem jest to, że musimy przedstawić samych siebie, pokazać jaka jest nasza oferta, jaka jest nasza tożsamość.

Pytanie, czy wy to w ogóle wiecie.

Każdy z nas ma pewnie trochę inną wizję.

