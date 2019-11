Polskie przepisy dotyczące wieku przejścia w stan spoczynku sędziów i prokuratorów, przyjęte w lipcu 2017 roku, są niezgodne z prawem Unii - taki wyrok wydał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Polskie przepisy zaskarżyła w TSUE Komisja Europejska. To już druga skarga Komisji, w której Trybunał przyznał jej rację.

Polski rząd ostatecznie zrezygnował z przepisów obniżających wiek emerytalny sędziów (zdj. ilustracyjne) / Maciej Kulczyński / PAP

Chodzi o ustawę o ustroju sądów powszechnych z lipca 2017 r., zgodnie z którą wiek przejścia w stan spoczynku dla sędziów sądów powszechnych, sędziów Sądu Najwyższego i prokuratorów został obniżony do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Przed zmianami wiek emerytalny dla obu płci wynosił 67 lat.

Trybunał uznał, że polska ustawa o sądach powszechnych naruszyła zakaz dyskryminacji ze względu na płeć oraz zasady nieusuwalności i niezawisłości sędziów. Jak zauważa korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginon, wyrok jest precedensowy. Może otworzyć drogę do odszkodowań tym sędziom, którzy zostali zmuszeni do przejścia na emeryturę przed zmianą ustawy.

Ponadto orzeczenie pokazuje, że Komisja Europejska - wbrew twierdzeniom polskiego rządu - ma prawo ingerować w system sądownictwa krajów członkowskich Unii, jeżeli uważa, że zagrożona jest jego niezwisłość.





Uzasadnienie wyroku, str. 1 / Materiały prasowe

Uzasadnienie wyroku, str. 2 / Materiały prasowe

Uzasadnienie wyroku, str. 3 / Materiały prasowe

Rząd zrezygnował z przepisów, ale KE nie odpuściła

Istotne jest, że zasady te dawno już nie obowiązują. Polski rząd ostatecznie zrezygnował z przepisów obniżających wiek emerytalny sędziów i przyznających ministrowi sprawiedliwości prawo przedłużania możliwości dalszego przez nich orzekania.

Mimo to Komisja Europejska zdecydowała się jednak podtrzymać zarzuty - choćby po to, by we wszystkich krajach Unii było jasne, że podobne rozwiązania, różnicujące też wiek emerytalny kobiet i mężczyzn, naruszają unijne prawo. Ponadto zdaniem Komisji Europejskiej regulacje te, przyznające ministrowi sprawiedliwości prawo do decydowania o tym, czy sędzia będzie miał przedłużoną możliwość orzekania, naruszały gwarancje niezawiłości sędziowskiej.