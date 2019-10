Organizacje zrzeszające frankowiczów składają doniesienie na Związek Banków Polskich! Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu twierdzi, że banki mogą oszukiwać klientów i wprowadzać ich w błąd w sprawie niedawnego orzeczenia unijnego trybunału w sprawie frankowiczów.

Zdj. ilustracyjne / Pixabay

Frankowi kredytobiorcy zwracają uwagę przede wszystkim na wypowiedzi szefów Związku Banków Polskich podczas konferencji prasowych.

Stowarzyszenie twierdzi, że bankowcy źle robią strasząc klientów tym, że stracą na pójściu do sądów. To może być naruszanie zbiorowych interesów klientów. Dlatego frankowicze składają doniesienie do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. On może nałożyć na banki ogromne kary. Nawet 10 procent rocznego obrotu.



Zielone światło dla unieważnienia umów z powodu nieuczciwych klauzul

Przypomnijmy, że chodzi o wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej sprzed miesiąca. Uznał on, że europejskie prawo nie stoi na przeszkodzie, by frankowe umowy kredytowe, w których znalazły się nieuczciwe warunki, zostały unieważnione. Sędziowie w ogłoszonym orzeczeniu podkreślili, że nieuczciwe warunki umowy dotyczące różnic kursowych nie mogą być zastąpione przepisami ogólnymi polskiego prawa cywilnego. Uznali, że interes i wola kredytobiorcy są najistotniejsze i powinny przeważyć, ale to sądy polskie będą podejmowały decyzje.



Oznacza to, że kredytobiorca który pójdzie z umową do sądu, będzie mógł decydować, czy taka umowa kredytowa powinna zostać unieważniona.

Sędziowie w Luksemburgu uznali jednocześnie, że unijne prawo nie stoi na przeszkodzie, by umowa została podtrzymana.

Wtedy może to oznaczać uznanie kredytu za złotowy, a wówczas istniałaby możliwość, że banki będą musiały oddać to, co nieuczciwe zarobiły na ratach wyliczanych we frankach.

