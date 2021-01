Jerzy Brzęczek przestał być trenerem piłkarskiej reprezentacji Polski - poinformował Polski Związek Piłki Nożnej. "Chciałbym podziękować trenerowi Brzęczkowi za dotychczasową pracę z naszą kadrą narodową" - podkreślił prezes PZPN Zbigniew Boniek.

Jerzy Brzęczek / Andrzej Grygiel / PAP

Jak podał PZPN, Brzęczek zakończył dziś pracę z reprezentacją. Według nieoficjalnych informacji RMF FM, decyzja związana jest z ważnymi rozgrywkami, które czekają kadrę w tym roku. Chodzi o eliminacje do mistrzostw świata i przeniesione z zeszłego roku Euro.

Związek zapowiedział na czwartek konferencję prasową z udziałem Zbigniewa Bońka. Nie wiadomo, czy poznamy na niej nazwisko następcy Brzęczka. Do czwartku bez komentarzy - powiedział PAP Boniek.

W maju 2020 roku PZPN przedłużył kontrakt z Brzęczkiem do końca 2021 roku, czyli do zakończeniu eliminacji do mundialu 2022 w Katarze.



Mogli podjąć decyzję już w czerwcu 2020 roku. Trener miałby trochę czasu, cztery mecze już rozegrane. Miałby mniej więcej pojęcie, jak ustawić piłkarzy, kto i gdzie będzie grał - tak decyzję o zakończeniu współpracy z Brzęczkiem ocenił w rozmowie z RMF FM były prezes PZPN Grzegorz Lato.





Brzęczek prowadził reprezentację od 2018 r.

Jerzy Brzęczek został trenerem piłkarskiej reprezentacji Polski w lipcu 2018 r. Ma 49 lat. Jest wychowankiem Olimpii Truskolasy, skąd trafił do Rakowa Częstochowa. Później grał w Olimpii Poznań, w barwach której zadebiutował w ekstraklasie, Lechu Poznań, Górniku Zabrze i GKS Katowice. W 1995 roku wyjechał za granicę.



Przez 12 lat Brzęczek występował m.in. w Tirolu Innsbruck, LASK Linz, Sturmie Graz, FC Kaernten i izraelskim Maccabi Hajfa. W 2007 roku powrócił do Polski i Górnika Zabrze. Karierę piłkarską zakończył dwa lata później w Polonii Bytom.

W reprezentacji Brzęczek występował od juniorów, przez "młodzieżówkę", z którą sięgnął po wicemistrzostwo olimpijskie w 1992 roku, po zespół narodowym, w którym rozegrał 42 spotkania i strzelił cztery gole, m.in. Anglii na Wembley.

Karierę trenerską Brzęczek rozpoczął w roli asystenta w Polonii Bytom. Później prowadził m.in. Raków Częstochowa, Lechię Gdańsk oraz GKS Katowice.

24 mecze biało-czerwonych pod wodzą Brzęczka

Na kadencję Brzęczka złożyły się 24 mecze piłkarskiej reprezentacji Polski. Biało-czerwoni odnieśli w nich 12 zwycięstw, pięć razy zremisowali i doznali siedmiu porażek. Bilans bramek to 36-20 na ich korzyść.





Bilans występów reprezentacji Polski pod wodzą Jerzego Brzęczka: Rok Data Mecz wynik rok 2018 07.09 Bolonia: Włochy - Polska 1:1 (0:1) LN 11.09 Wrocław: Polska - Irlandia 1:1 (0:0) 11.10 Chorzów: Polska - Portugalia 2:3 (1:2) LN 14.10 Chorzów: Polska - Włochy 0:1 (0:0) LN 15.11 Gdańsk: Polska - Czechy 0:1 (0:0) 20.11 Guimaraes: Portugalia - Polska 1:1 (1:0) LN rok 2019 21.03 Wiedeń: Austria - Polska 0:1 (0:0) el. ME 24.03 Warszawa: Polska - Łotwa 2:0 (0:0) el. ME 07.06 Skopje: Macedonia Północna - Polska 0:1 (0:0) el. ME 10.06 Warszawa: Polska - Izrael 4:0 (1:0) el. ME 06.09 Lublana: Słowenia - Polska 2:0 (1:0) el. ME 09.09 Warszawa: Polska - Austria 0:0 el. ME 10.10 Ryga: Łotwa - Polska 0:3 (0:2) el. ME 13.10 Warszawa: Polska - Macedonia Północna 2:0 (0:0) el. ME 16.11 Jerozolima: Izrael - Polska 1:2 (0:1) el. ME 19.11 Warszawa: Polska - Słowenia 3:2 (1:1) el. ME rok 2020 04.09 Amsterdam: Holandia - Polska 1:0 (0:0) LN 07.09 Zenica: Bośnia i Hercegowina - Polska 1:2 (1:1) LN 07.10 Gdańsk: Polska - Finlandia 5:1 (3:0) 11.10 Gdańsk: Polska - Włochy 0:0 LN 14.10 Wrocław: Polska - Bośnia i Hercegowina 3:0 (1:0) LN 11.11 Chorzów: Polska - Ukraina 2:0 (1:0) 15.11 Reggio Emilia: Włochy - Polska 2:0 (1:0) LN 18.11 Chorzów: Polska – Włochy 1:2 (1:0) LN bilans 24 mecze 12 zwycięstw Polski 5 remisów 7 porażek bramki: 36-20