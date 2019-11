To prawybory wskażą kandydata Platformy Obywatelskiej na prezydenta - taką decyzję podjął zarząd największej partii opozycyjnej. Do walki o partyjną nominację kandydaci na kandydata zgłaszać się mogą do 19 listopada, zaś nazwisko zwycięzcy prawyborów poznać mamy 14 grudnia.

