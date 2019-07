W niedzielę po południu IMGW wydało ostrzeżenie drugiego stopnia przed upałem dla niemal całej Polski. Dla 12 województw ogłosiło też alert ostrzegający przed burzami z gradem.

Zalania po gwałtownej burzy / Andrzej Grygiel / PAP

Alertem drugiego stopnia przed burzami z gradem objęto woj. świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, śląskie, opolskie, dolnośląskie oraz południową część woj. łódzkiego i wielkopolskiego. Ostrzeżeniem przed burzami z gradem pierwszego stopnia zostały objęte: woj. mazowieckie, lubelskie, lubuskie, północna część woj. wielkopolskiego i łódzkiego oraz południowa część woj. zachodniopomorskiego.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomniana w związku z tym, że w czasie burzy należy unikać przebywania pod drzewami i na otwartej przestrzeni, a jeśli jest to możliwe, należy zostać w domu.

Jeżeli jednak podczas burzy jesteśmy poza domem, trzeba jak najszybciej znaleźć bezpieczne schronienie. Należy też pozostać w samochodzie, jeżeli jesteśmy akurat w podróży. RCB wyjaśnia, że samochód stanowi dobrą ochronę przed uderzeniem pioruna. Jeżeli na otwartej przestrzeni przebywamy w grupie, trzeba rozproszyć się na odległość kilkudziesięciu metrów. Chodzi o to, aby w razie uderzenia pioruna część grupy mogła udzielić pomocy osobom porażonym.



RCB przypomina również, że występujący podczas burz silny wiatr może uszkodzić linie energetyczne, dlatego należy się przygotować na przerwy w dostawie prądu. Ze względu na intensywne opady deszczu mogą wystąpić także lokalne podtopienia.



Alert IMGW przed upałem drugiego stopnia, który został wydany dla niemal całej Polski, z wyjątkiem północnych krańców woj. zachodniopomorskiego, oznacza, że mieszkańcy tego obszaru mogą spodziewać się temperatury od 29 do 34 stopni.



RCB zaleca, aby w związku z upałami ograniczyć przebywanie w pełnym słońcu, pić dużo niegazowanej wody, nie wychodzić - jeśli nie ma takiej potrzeby - z domu oraz unikać wysiłku fizycznego i picia alkoholu, który odwadnia organizm. Należy też pamiętać o noszeniu nakrycia głowy.



Podczas upałów nie można zostawiać dzieci w zamkniętym samochodzie. W razie wystąpienia objawów przegrzania organizmu - przyspieszonego oddechu, temperatury, nudności, zawrotów głowy lub dreszczy - należy szukać pomocy, dzwoniąc na numery alarmowe 112 lub 999. Bez opieki w autach nie powinno się zostawiać również zwierząt.