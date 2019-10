Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnymi mgłami w nocy z niedzieli na poniedziałek. Dotyczą one trzech województw.

Ostrzeżenia dotyczą województw zachodniopomorskiego, lubuskiego oraz północnej części woj. wielkopolskiego.



Ostrzeżenia pierwszego stopnia oznaczają, że przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

Według prognoz, poniedziałek będzie słoneczny, tylko na północy i północnym zachodzie przewidywane jest zachmurzenie umiarkowane i duże. Na Pomorzu Zachodnim możliwy słaby deszcz. Do godzin południowych lokalnie utrzymają się mgły ograniczające widzialność do 200 m, w rejonie mgieł może wystąpić zachmurzenie duże.



Temperatura maksymalna od 16 st. na wybrzeżu do 21 st. w centrum kraju i 23 st. na południu i południowym wschodzie. Wiatr na ogół słaby, zmienny, na Podkarpaciu okresami umiarkowany i porywisty, południowy. W Karpatach porywy wiatru do 60 km/h.



