Trwa gorący wieczór w Sejmie i Senacie. Posłowie między innymi zajęli się kolejną nowelizacją ustawy o Sądzie Najwyższym, a także projektem rozszerzenia programu 500 plus. W nocy Sejm rozpatrzy również wnioski o odwołanie szefowej MEN Anny Zalewskiej i Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Marka Gróbarczyka. Na godzinę 1 w nocy zaplanowano blok głosowań. W Senacie trwa debata nad specustawą maturalną. Zapraszamy na naszą relację minuta po minucie.

22:48

Nowelizacja prawa oświatowego i tryb pracy nad nią jest przedmiotem wstydu. To kabaret, ale też element wielkiej kampanii przeciwko polskim nauczycielom - mówili podczas debaty senatorowie PO.



Przypomnijmy, że Senat zajmuje się uchwaloną po południu przez Sejm dotyczącą matur nowelizacją prawa oświatowego.



Ta ustawa i sposób jej przeprowadzenia jest przedmiotem wstydu, wstydzicie się teraz, jeszcze bardziej wstydzić się będziecie w przyszłości. Nie ma takiego trybu w legislacji sejmowej, jak ten, który został zastosowany dzisiaj. W półtorej godziny zostały przeprowadzone wszystkie czytania ustawy, która ma charakter systemowy, nie incydentalny, która zmienia system oświaty polskiej. Nie znajduję innego słowa na to niż tryb doraźny, którego nie ma ani w regulaminie Sejmu, ani Senatu - powiedział podczas debaty szef senackiego klubu PO Bogdan Klich.



Jak ocenił, w tym trybie "role zostały rozpisane wcześniej, poza Sejmem i Senatem". Bo oto dowiedzieliśmy się w ekranie w KPRM, że 24 kwietnia projekt zostanie przyjęty przez rząd, 25 przez Sejm i Senat, 26 pan prezydent podpisze ustawę, a 27 wejdzie on w życie. Czy to jest legislacja czy kabaret, jaką rolę w systemie państwa PiS pełni Sejm i Senat - pytał senator PO. Mówił, że PiS zmienia posłów i senatorów w "maszynki do głosowania", a prezydenta "sprowadza do roli długopisu".

22:40

Ta noc robi się w Sejmie coraz dłuższa. Debata o odwołaniu minister Zalewskiej o północy. Najwcześniej. Głosowania do 2.30! - informuje reporter RMF FM Mariusz Piekarski.



Przypomnijmy, że Sejmowa Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży debatowała nad wnioskiem posłów PO-KO o odwołanie ze stanowiska minister edukacji narodowej Anny Zalewskiej. We wniosku zarzucono jej m.in. chaos w edukacji, pogarszającą się sytuację w szkołach i doprowadzenie do strajku nauczycieli. TUTAJ WIĘCEJ NA TEN TEMAT





22:37

Nowoczesna składa wniosek o odrzucenie projektu noweli ustawy o Sądzie Najwyższym - powiedziała reprezentująca ten klub Barbara Dolniak. Jak mówiła, projekt noweli narusza konstytucję i prawo unijne.

22:36

Proszę, byśmy odłożyli nasze spory polityczne i wątpliwości ws. nowelizacji prawa oświatowego i niezależnie od barw politycznych uchwalili ją; ws. przeprowadzenia matur nie możemy pozostawiać żadnych znaków zapytania - powiedział w Senacie szef KPRM Michał Dworczyk.



22:35

Sejm rozpoczął rozpatrywanie wniosku PO-KO o wyrażenie wotum nieufności wobec Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Marka Gróbarczyka.



O dymisję wnioskuje Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska-Koalicja Obywatelska, który we wniosku twierdzi, że minister Gróbarczyk poprzez swoje decyzje i działania wykorzystuje ministerstwo przede wszystkim do realizacji interesów politycznych swojego ugrupowania.



Dzieje się to kosztem powierzonych mu sektorów gospodarki, a szczególnie przemysłu stoczniowego, polskich państwowych armatorów oraz żeglugi śródlądowej - napisano we wniosku.



Wnioskodawcy uważają, że główna aktywność szefa resortu odpowiedzialnego za gospodarkę morską i żeglugę śródlądową to kreowanie i upowszechnianie czarnego wizerunku gospodarki morskiej pod rządami koalicji PO PSL oraz składanie nierealistycznych obietnic na ogół odwołujących się do sentymentów wywodzących się z czasów minionych.

21:55

Premier Morawiecki zaapelował podczas posiedzenia Sejmu do wszystkich parlamentarzystów i całej opozycji o przyjęcie nowelizacji w sprawie rozszerzenia programu "Rodzina 500 Plus" na każde dziecko. Zdaniem premiera ustawa zmieni życie w Polsce.



Zgodnie z nowymi przepisami prawo do świadczenia 500 plus będą miały wszystkie dzieci i nastolatkowie do 18. roku życia, również jedynacy bez względu na dochody rodziny.



500 plus na każde dziecko jest programem prospołecznym, solidarnościowym; jest programem, który w tej nowej odsłonie potwierdzi naszą tezę, że Polska przedsiębiorcza i Polska solidarna nie muszą stać wobec siebie w sprzeczności, że Polska solidarna i Polska przedsiębiorcza to jest jedna Polska - powiedział premier.

Takie programy jak ten budują szansę na rozwój dla naszej ojczyzny, dlatego ja bardzo się cieszę, że ten program zyskuje coraz większą akceptację całej opozycji - dodał.

21:34

Klub PiS popiera projekt nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym w kształcie przyjętym przez komisję sejmową - powiedział podczas rozpatrywania projektu w Sejmie poseł PiS Waldemar Buda.



Poseł zwrócił przy tym uwagę, że w związku ze złożoną przez innego posła PiS Marka Asta autopoprawki, tytuł projektu nabrał brzmienie: nowelizacja ustawy o KRS i ustawy prawa o ustroju sądów administracyjnych. W żadnym stopniu nowelizacja nie będzie dotyczyła ustawy o SN - zaznaczył.



21:33

Jeśli Sejm uchwali nowelizację ustawy o SN, porządek obrad Izby może zostać rozszerzony o ten punkt; obrady zostaną wówczas przedłużone o kolejny dzień - poinformował marszałek Senatu Stanisław Karczewski.

21:32

Po godz. 21.30 w czwartek w Sejmie rozpoczęło się drugie czytanie projektu nowelizacji ustawy autorstwa PiS o Sądzie Najwyższym, który wcześniej wraz z autopoprawką przyjęła sejmowa komisja sprawiedliwości i praw człowieka. Zmierza m. in. do zniesienia drogi odwoławczej od decyzji Krajowej Rady Sądownictwa w sprawie powoływania kandydatów na sędziów SN, powołując się na wyrok TK w tej sprawie.

21:31

Sejmowa Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży negatywnie zaopiniowała w czwartek wniosek posłów PO-KO o odwołanie ze stanowiska minister edukacji narodowej Anny Zalewskiej. Opozycja zarzuca szefowej MEN m.in. chaos w edukacji i doprowadzenie do strajku nauczycieli.

21:30

Senat zajmuje się uchwaloną w czwartek po południu przez Sejm nowelizacją prawa oświatowego dotyczącą matur. Zgodnie z nią, jeśli rada pedagogiczna nie przeprowadzi klasyfikacji i promocji, zrobi to dyrektor lub nauczyciel wyznaczony przez organ prowadzący.

W nowelizacji zapisano także, że jeżeli dyrektor lub nauczyciel nie zdąży przeprowadzić klasyfikacji, to w tym roku szkolnym uczniowie ostatnich klas techników i liceów ogólnokształcących dostaną świadectwa po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych, czyli po 26 kwietnia 2019 r. Przepisy mają wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.



Na początku obrad szef senackiego klubu PO Bogdan Klich postulował, aby zrezygnować z prac nad tym punktem w związku z zawieszeniem przez ZNP do września strajku nauczycieli. Przekonywał, że zniknęła przyczyna, dla której parlament pracuje nad ustawą w trybie nadzwyczajnym.



Z kolei wicemarszałek Senatu Bogdan Borusewicz (PO) wnioskował o rozszerzenie porządku obrad o informację rządu nt. sytuacji w oświacie w związku ze strajkiem nauczycieli.

Oba te wnioski zostały odrzucone głosami senatorów PiS.