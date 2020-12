Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed gęstą mgłą od północy do południa w centralnej Polsce. Alerty obowiązują w dziesięciu województwach. Na północy woj. podkarpackiego będzie z kolei ślisko.

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Alerty pierwszego stopnia dotyczące oblodzenia wydano dla podlaskiego, większej części województwa mazowieckiego, a także dla wschodniej części województwa łódzkiego, wschodniej i centralnej części województwa świętokrzyskiego oraz w województwie śląskim, woj. wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, lubuskim, przeważającej części województwa małopolskiego i części województwa opolskiego. Na wskazanym terenie prognozuje się gęste mgły, powodujące ograniczenie widzialności poniżej 200 m, miejscami marznące, mogąc powodować śliskość nawierzchni dróg i chodników.

Z kolei dla południa woj. podkarpackiego wydano alert przed oblodzeniem. Na tym obszarze prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem lub mokrego śniegu. Temperatura minimalna wyniesie tam od -1 st. do 1 st. Lokalnie temperatura minimalna gruntu może dojść do około -2 st.



IMGW przypomina o przestrzeganiu wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia oraz o dostosowaniu swoich planów do warunków pogodowych.