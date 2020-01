Prezydent Andrzej Duda poinformował, że nie będzie uczestniczył w Światowym Forum Holokaustu w Jerozolimie. Duda chciał zabrać głos podczas uroczystości, by ewentualnie skontrować oskarżenia ze strony prezydenta Rosji Władimira Putina. Dzisiaj także odbyło się zwołane przez głowę państwa posiedzenie Rady Gabinetowej - w związku z obchodami 75. rocznicy wyzwolenia obozu koncentracyjnego w Auschwitz oraz w kwestii niepokojów na Bliskim Wschodzie. W Polsce doszło też do tragicznego zdarzenia - znany dziennikarz Krzysztof Leski został zamordowany. Jego zabójca sam zgłosił się na policję. W Iranie z kolei cały dzień trwały uroczystości pogrzebu generała Kasema Sulejmaniego. Podczas wydarzenia wybuchła panika i 56 osób zginęło na skutek stratowania. Taki był wtorek w Polsce i na świecie. Zapraszamy do lektury naszego Podsumowania Dnia.

