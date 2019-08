Drugą dobę trwa dramatyczna akcja ratunkowa w jaskini Wielkiej Śnieżnej w Tatrach, gdzie utknęło dwóch grotołazów. Woda zalała bardzo wąski i ciasny korytarz, którym przeszli i odcięła im drogę powrotu. Ratownicy za pomocą ładunków pirotechnicznych próbują dotrzeć do nich od drugiej strony.



26 ratowników przez całą noc pracowało w jaskini w Wielkiej Śnieżnej, by odnaleźć i wydobyć na powierzchnie dwóch grotołazów, którym woda odcięła drogę do wyjścia.

Niestety, przełomu wciąż nie ma. W tej chwili kolejna grupa ratowników przewożona jest do Zakopanego śmigłowcem. Przez całą noc próbowali poszerzyć bardzo wąską szczelinę, która według ich oceny może doprowadzić do grotołazów. To na razie nie dało efektu.

Wcześniej wydawało im się, że słyszą jakieś dźwięki, które mogły pochodzić od poszukiwanych. Niestety cały czas nie udało się nawiązać żadnego kontaktu z poszukiwanymi grotołazami. Ostatni raz ich koledzy rozmawiali z nimi ponad dwie doby temu. Ratownikom wydawało się, że słyszą jakieś dźwięki, które mogli wydawać grotołazi, ale nie potwierdziło się, że to rzeczywiście oni. Czas niestety działa na niekorzyść poszukiwanych - mówił nam naczelnik TOPR Jan Krzysztof.

W jaskini panuje duża wilgotność, a temperatura wynosi zaledwie cztery stopnie powyżej zera.

Na miejscu są nie tylko ratownicy TOPR, ale także słowackiej Horskiej Zachrannej Sluzby. W Tatry dotarło także pięciu ratowników grupy specjalistycznej ratownictwa wysokościowego Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Nieco później na pomoc uwięzionym grotołazom przyjechali też dwaj ratownicy górniczy z Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego w Bytomiu, wyposażeni w specjalistyczną wąskowziernikową kamerę wideoendoskopową.





Najdłuższa jaskinia w Polsce

Wielka Śnieżna jest największą i najdłuższą jaskinią w Polsce. Ma blisko 24 kilometry długości i ponad 800 metrów głębokości. Wielka Śnieżna to tak naprawdę system pięciu jaskiń, które były poznawane niezależnie od siebie. Dopiero w pewnym momencie odkryto, że są połączone ze sobą. Mowa o jaskiniach: Śnieżnej, Wielkiej Litworowej, Nad Kotlinami, Awen i Wilczej.

Jaskinia Wielka Śnieżna została odkryta przez zakopiańczyków w 1959 roku. Już w roku 1960 wyprawa pod kierownictwem J. Onyszkiewicza zeszła tam na 545 metrów. Jaskinia Nad Kotlinami została odkryta w 1966 roku przez Christiana Parmę. Z kolei Jaskinię Jasny Awen przyłączono do Jaskini Wielkiej Śnieżnej w 1978 r. Na przełomie 1995/1996 odkryto Party Wrocławskie i Galerię Krokodyla. W 1996 odkryto Jaskinię Wilczą. Włączono ją do systemu w 1999 roku.

W Jaskini występuje dużo cieków wodnych, które łączą się w niższych partiach jaskiń w większe ciągi wodne, doprowadzające wodę do końcowych syfonów.

"Większość korytarzy jaskini opada wraz z głębokością z północy na południe pod kątem około 70 stopni" - można przeczytać na stronie Sopockiego Klubu Taternictwa Jaskiniowego.

Od czasów odkrycia Jaskini Wielkiej Śnieżnej doszło w niej do kilku śmiertelnych wypadków.

