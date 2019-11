W przedostatniej kolejce eliminacji do mistrzostw Europy Polska wygrała w Jerozolimie z Izraelem 2:1. Bramkę dla naszych przeciwników strzelił Munis Dabbur. Trzy punkty zapewniły nam bramki Grzegorza Krychowiaka i Krzysztofa Piątka. Drużyna Jerzego Brzęczka zapewniła sobie pierwsze miejsce w grupie G. We wtorek o 20:45 biało-czerwoni na zakończenie eliminacji zmierzą się ze Słowenią.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 lub włącz automatyczne odświeżanie :





22:42

Tak prezentuje się tabela polskiej grupy przed ostatnią kolejką.



Eliminacje Euro 2020. Tabela grupy G: Drużyna Mecze Zwycięstwa Remisy Porażki Bramki Punkty 1. Polska 9 7 1 1 15-3 22 2. Austria 9 6 1 2 19-8 19 3. Słowenia 9 4 2 3 14-8 14 4. Macedonia Płn 9 3 2 4 11-13 11 5. Izrael 9 3 2 4 16-17 11 6. Łotwa 9 0 0 9 2-28 0

96'

Koniec meczu! Wygrywamy z Izraelem 2:1!

96'

Okazję na podwyższenie prowadzenia miał Robert Lewandowski, ale jego dwa strzały obronił Marciano.



93'

Mecz został wznowiony.



92'

Trwają dyskusje przy linii bocznej. Nie wiadomo, czy mecz będzie wznowiony.



90'

Przerwany mecz w Jerozolimie! Na boisko wbiegło kilku kibiców, po drodze przewracając Tomasza Kędziorę.



88'

Bramka dla Izraela! Piłkę zagrywa Zahavi, ta jeszcze dobija się od obrońcy, w polu karnym dopada do niej Dabbur i kieruje ją do siatki obok bezradnego Szczęsnego.

83'

Ostatnia zmiana w polskiej drużynie. Dominik Furman wchodzi za Grzegorza Krychowiaka.



80'

Uderzenie z rzutu wolnego Erana Zahaviego, ale piłka przeleciała nad bramką Szczęsnego.



75'

Bramkę dla Izraela strzela Zahavi, ale wcześniej sędzia odgwizdał pozycję spaloną.



71'

Uderzenie zza pola karnego Zielińskiego, ale piłkę opanował Marciano.



70'

Drugej zmiany dokonuje Jerzy Brzęczek. Za Krzysztofa Piątka wchodzi Mateusz Klich.



68'

Podanie Kayala do Zahaviego, ten uderzył na bramkę, ale piłkę w bok wybił Szczęsny.



67'

Dośrodkowanie z lewej strony Menachema, ale piłka przeleciała nad bramką.



65'

Z boiska schodzi Ben Harush, a w jego miejsce pojawia się Sun Menachem.



63'

Zmiana w polskiej drużynie. Z boiska schodzi Szymański, a w jego miejsce wchodzi Robert Lewandowski.



59'

Groźna sytuacja dla Izraela. Prawą stronę pognał Haziza, podał w pole karne dla Dabbura, ale jego strzał złapał Wojciech Szczęsny.



57'

Żółtą kartką ukarany Krystian Bielik.



54'

2:0 dla Polski! Piłkę z rzutu rożnego dośrodkował Szymański, ta odbiła się od pleców Bielika i uderzyła w słupek, a po chwili z najbliższej odległości do bramki wepchnął ją Krzysztof Piątek.

48'

Uderzenie zza pola karnego Grzegorza Krychowiaka, ale piłka poszybowała wysoko nad bramką.



46'

Rozpoczynamy drugą połowę. W polskiej drużynie bez zmian.



47'

Koniec pierwszej połowy meczu. Polska wygrywa z Izraelem 1:0 po bramce Grzegorza Krychowiaka.

43'

Uderzenie z rzutu wolnego Zielińskiego, ale piłkę złapał Marciano.



43'

Zmiana w zespole Izraela. W miejsce Tahy wchodzi Dolev Haziza.



41'

Kolejna okazja gości. Piłkę na 30. metrze przed bramką przejął Bielik, ten zagrał do Zielińskiego, ale uderzenie zawodnika Napoli obronił Marciano.



38'

Kolejna akcja Polaków w polu karnym przeciwników, ale sytuacji nie wykorzystał Przemysław Frankowski.



36'

Kolejna okazja biało-czerwonych. Dośrodkowanie Szymańskiego, piłkę wybił Taha, futbolówka spadła pod nogi Zielińskiego, ale jego strzał z kilkunastu metrów został zablokowany.



34'

Dobra okazja dla Polski. Prostopadłą piłkę zagrał Tomasz Kędziora, na sytuację "sam na sam" wyszedł Szymański, ale jego strzał był niecelny.



29'

Krychowiak wystawił piłkę Zielińskiemu, ale piłkę głową nad bramkę odbił Ben Harush.



27'

Rzut wolny pośredni dla Polski z pola karnego. Taha podał piłkę do Marciano, którą złapał golkiper.



26'

Uderzenie zza pola karnego Sebastiana Szymańskiego, ale piłkę złapał Marciano.



23'

Groźna akcja Polaków. Przez środek piłkę wyprowadził Bielik, zagrał do Szymańskiego, ten oddał do Zielińskiego, który oddał do Piątka, ale uderzenie napastnika zostało wybite na rzut rożny.



17'

Groźna akcja Izraela. Prostopadłą piłkę zagrał Bibras Natcho, ale Berama Kayala uprzedził Wojciech Szczęsny i złapał piłkę.



14'

Ofensywna akcja Szymańskiego, ale skrzydłowy Dynama Moskwa został zatrzymany. Po chwili długa piłka w kierunku Dabbura, ale napastnik był faulowany przez Kamila Glika.



10'

Na boisku w Jerozolimie dominacja Polaków. Podopieczni Jerzego Brzęczka swobodnie wymieniają podania. Drużyna Izraela cofnięta w okolice swojego pola karnego.



8'

Pierwsza ofensywna akcja Izraela zakończona rzutem rożnym, ale dośrodkowanie Dabbura wybili Polacy.



6'

Kolejna groźna akcja Polaków. Błąd w wyprowadzaniu piłki Marciano, ta trafiła przed pole karne do Frankowskiego, który uderzył obok bramki.



4'

1:0 dla Polski! Piłkę z rzutu rożnego dośrodkował Szymański, ta odbiła się od Loaiego Taha, trafiła na piąty metr przed bramką do Krychowiaka, który nie miał problemów z umieszczeniem jej w siatce.

3'

Ofensywna akcja Polaków. Zza pola karnego uderzył Grzegorz Krychowiak, piłkę w bok zbił Marciano, dobijał strzał Sebastian Szymański, ale bramkarz wybił na rzut rożny.



1'

Pierwsza ofensywna akcja w wykonaniu Przemysława Frankowskiego, ale jego drybling został zatrzymany.



20:32

Składy obydwu drużyn:



Izrael: 18. Ofir Marciano - 20. Omri Ben Harush, 17.Loai Taha, 4. Nir, Bitton, 21. Etan Tibi, 2. Eli Dasa - 3. Dan Glazer, 6. Bibras Natcho, 8. Beram Kayal, 7. Eran Zahabi, 8. Munis Dabbur



Polska: 1. Wojciech Szczęsny - 16. Wojciech Kędziora, 5. Jan Bednarek, 15. Kamil Glik, 13. Arkadiusz Reca - 21. Przemysław Frankowski, 2. Krystian Bielik, 10. Grzegorz Krychowiak, 19. Sebastian Szymański - 20. Piotr Zieliński - 23. Krzysztof Piątek



20:10

Do tej pory Polska mierzyła się z Izraelem w 12 meczach. 6 razy wygrywali biało-czerwoni, 2 razy wygrał Izrael i padły 4 remisy.



20:05

20:01

Bez Roberta Lewandowskiego i Kamila Grosickiego rozpocznie piłkarska reprezentacja Polski mecz eliminacji mistrzostw Europy z Izraelem w Jerozolimie (godz. 20.45). Biało-czerwoni mają już zapewniony awans do przyszłorocznego turnieju.