Prezydent Donald Trump nakazał Pentagonowi wycofać z Niemiec 9,5 tysiąca amerykańskich żołnierzy – pisze Wall Street Journal. W tej chwili za naszą zachodnią granicą stacjonuje 34,5 tysiąca Amerykanów. Jak poinformował Reuters, część z nich ma zostać przerzucona do Polski.

Donald Trump / YURI GRIPAS / POOL / PAP/EPA

Operacja wycofywania amerykańskich żołnierzy ma się rozpocząć już we wrześniu. To ograniczy amerykański kontyngent w Niemczech do 25 tysięcy, biorąc pod uwagę żołnierzy stacjonujących na stałe, oraz tych, którzy sprawują misje rotacyjnie.

Jak podaje Reuters, część kontyngentu zostanie przesunięta do Polski. Inni mają wrócić do USA.



Jedna z osób z otoczenia Trumpa przekazała, że temat wycofania części amerykańskich żołnierzy był dyskutowany w administracji. Decyzja może być związana z tym, że w ostatnich dniach niemiecka kanclerz Angela Merkel zasygnalizowała, że nie weźmie udziału w spotkaniu państw G7, które jest organizowane w Waszyngtonie w czerwcu. Merkel na to spotkanie zaprosił właśnie Trump.

Napięte stosunki Merkel-Trump

Odrzucenie zaproszenia amerykańskiego przywódcy było kolejna odsłoną napiętych stosunków między Niemcami i USA. Wcześniej, Amerykanie zarzucali naszym zachodnim sąsiadom, że ci zbyt mało wydają na zbrojenia.

Sprawujący do niedawna funkcję ambasadora Stanów Zjednoczonych Richard Greneel ostrzegał w sierpniu ubiegłego roku, że wojska amerykańskie mogą zostać przeniesione z Niemiec do Polski.

Niemiecki minister obrony obiecał w zeszłym roku podczas spotkania NATO, że jego kraj dąży do wydawania 2 procent PKB na zbrojenia, ale ten poziom wydatków ma dopiero osiągnąć w 2031 roku.

Jak na razie Biały Dom i Pentagon na razie nie skomentowały tych doniesień dziennikarzy Wall Street Journal.