Były wiceminister sprawiedliwości Łukasz Piebiak rozpoczął dziś urlop wypoczynkowy, który potrwa do 30 listopada. Termin urlopu oficjalnie w korespondencji z reporterem RMF FM potwierdziła sekcja prasowa Sądu Okręgowego w Warszawie.

Łukasz Piebiak / Leszek Szymański / PAP

"Prezes Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawie w Warszawie podpisał podział czynności zgodny z projektem podziału zaopiniowanym przez Kolegium. W dniu 4 września 2019 r. podział ten został doręczony Panu Sędziemu Łukaszowi Piebiakowi. Pan Sędzia Łukasz Piebiak od 5 września 2019 r. do dnia 30 listopada 2019 r. przebywa na urlopie wypoczynkowym" - wiadomość o tej treści przesłała naszemu reporterowi sekcja prasowa Sądu Okręgowego w Warszawie.

Jak wcześniej informowaliśmy, Piebiak miał wrócić do orzekania w pełnym wymiarze po czterech latach pracy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Przydział czynności dla byłego wiceministra dwa dni temu zaakceptowało Kolegium Sądu Okręgowego, wnosząc jednak o zawieszenie go w czynnościach.

Bohater afery hejterskiej z dymisją

Portal Onet opisał, że wiceszef MS Łukasz Piebiak utrzymywał w mediach społecznościowych kontakt z kobietą o imieniu Emilia, która miała prowadzić akcje dyskredytujące niektórych sędziów, m.in. szefa Iustitia prof. Krystiana Markiewicza. Działania Emilii miały polegać na anonimowym rozsyłaniu, m.in. do mediów i sędziów, kompromitujących materiałów. Miało się to odbywać za wiedzą wiceministra. Po tych doniesieniach Piebiak podał się do dymisji.

W kolejnym artykule Onet napisał, że współpracownik Łukasza Piebiaka, sędzia Jakub Iwaniec, "dostarczał internetowej hejterce Emilii haki na Krystiana Markiewicza, szefa stowarzyszenia Iustitia". "W korespondencji podawał dokładne informacje o dziecku Markiewicza, a także wysyłał telefony jego rzekomej kochanki i jej męża" - podał portal. Rzecznik rządu Piotr Müller poinformował później, że minister Ziobro skrócił delegację sędziego Iwańca w resorcie.

Z kolejnego artykułu opublikowanego w Onecie wynika, że sędzia Konrad Wytrykowski, który jest członkiem Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, wpadł na pomysł akcji wysyłania pocztówek z wulgarnym napisem do I Prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Gersdorf. Wytrykowski miał należeć do zamkniętej grupy na komunikatorze Whatsapp o nazwie "Kasta", która wymieniała się pomysłami na oczernianie niektórych sędziów. Według informatorów Onetu, członkami tej grupy mieli też być m.in. niedawny wiceszef MS Łukasz Piebiak, sędzia Jakub Iwaniec, a także Tomasz Szmydt z biura prawnego Krajowej Rady Sądownictwa oraz członkowie KRS: Maciej Nawacki i Jarosław Dudzicz.

