Minister zdrowia Adam Niedzielski był w poniedziałek gościem Roberta Mazurka. Gospodarz Porannej RMF FM w części internetowej wywiadu zapytał swojego gościa m.in. o słowa Edyty Górniak, które w ostatnim czasie wywołały sporo kontrowersji. Jak Adam Niedzielski skomentował wypowiedzi popularnej piosenkarki?

Piosenkarka Edyta Górniak / Adam Warżawa / PAP

Kontrowersyjne słowa Edyty Górniak miały paść podczas jej relacji na żywo na Instagramie. Gwiazda muzyki pop miała mówić, że najlepszą metodą leczenia koronawirusa jest witamina D i oregano a w szpitalach nie leżą chorzy na Covid-19, ale statyści. Twierdziła też, że Bill Gates przez szczepionki chce doprowadzić do depopulacji ludzkości.

Piosenkarka zmieniła już jednak status swojego profilu na "prywatny", dlatego dostęp do nagrania jest ograniczony.

Do jej wypowiedzi odniosło się wiele znanych osób. Między innymi były szef GIS Marek Posobkiewicz, który w związku z koronawirusem trafił do szpitala.

Dziś do opisywanej i szeroko komentowanej w mediach sytuacji odniósł się minister zdrowia. Adam Niedzielski zapytany na antenie RMF FM o wypowiedzi Edyty Górniak, stwierdził:

Cytat Moja świętej pamięci mama powtarzała, że zawsze jest czas, żeby zmądrzeć - minister zdrowia Adam Niedzielski

Dopytywany przez Roberta Mazurka, dodał: Z ciekawością wysłuchuję tego, co pan mówi, bo nie bardzo mam czas, żeby czytać "internety", ale z tego, co widzę poziom absurdu jest większy niż przypuszczałem.

Zwrócił się też do wszystkich koronasceptyków: Zapraszam tych, co nie wierzą w koronawirusa, nie wierzą w szczepienia, do nas. (...)

Cytat Popatrzmy wokół. Zobaczmy, jak wygląda świat dla nas i pomyślmy sobie, że nie ma szczepionek na żadną chorobę. I za każdym razem, gdy na świecie pojawia się wirus, infekcja, mamy powtórkę z tej sytuacji. Jeśli ktoś nie widzi, w jakim chaosie teraz żyjemy (...), to naprawdę nie wiem, co mogę powiedzieć - odpowiedział minister zdrowia.