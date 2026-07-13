Są szanse na skuteczniejsze leczenie infekcji wirusem RSV u niemowląt

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Naukowcy z University College London oraz Great Ormond Street Hospital for Children ogłosili wyniki badań, które mogą znacząco poprawić leczenie zakażeń wirusem RSV u niemowląt. Praca opublikowana w prestiżowym czasopiśmie "Nature Communications" wskazuje na mechanizmy, które sprawiają, że zakażenia RSV są szczególnie niebezpieczne dla najmłodszych pacjentów. Odkrycia te mogą przyczynić się do opracowania skuteczniejszych terapii, które będą nie tylko zwalczać wirusy, ale również łagodzić nadmierną reakcję układu odpornościowego.

Wirus RSV (syncytialny wirus oddechowy) jest najczęstszą przyczyną poważnych infekcji dróg oddechowych u niemowląt i małych dzieci. Szacuje się, że każdego roku na świecie ponad trzy miliony dzieci trafia do szpitala z powodu powikłań po tej infekcji. Objawy, takie jak świszczący oddech i trudności w oddychaniu, mogą prowadzić do konieczności leczenia na oddziałach intensywnej terapii. Mimo skali problemu, obecne możliwości terapeutyczne są bardzo ograniczone, zwłaszcza w przypadku ciężkich zakażeń.

Zespół badawczy stworzył nowatorski model laboratoryjny, który pozwala na szczegółowe badanie reakcji dziecięcych dróg oddechowych na zakażenie RSV. W tym celu wykorzystano komórki nabłonka oddechowego niemowląt, komórki naczyń krwionośnych oraz neutrofile, czyli białe krwinki odgrywające kluczową rolę w pierwszej linii obrony organizmu przed infekcją. Dla porównania naukowcy przygotowali również analogiczny model dla dorosłych.

Dzięki temu modelowi możliwe było zaobserwowanie, jak różnią się reakcje immunologiczne w zależności od wieku. Okazało się, że komórki dróg oddechowych niemowląt przyciągają znacznie więcej białych krwinek niż komórki dorosłych. Ten nadmierny napływ komórek odpornościowych może prowadzić do zablokowania drobnych oskrzeli i utrudnienia oddychania, co tłumaczy, dlaczego RSV jest tak groźny dla najmłodszych.

Dlaczego dzieci gorzej przechodzą zakażenia niż dorośli?

Badania wykazały, że neutrofile, które przedostają się do tkanki płucnej niemowląt podczas zakażenia, są bardziej aktywne i wywołują silniejszą reakcję zapalną niż w przypadku dorosłych. Co istotne, ta nadmierna aktywacja nie wynika jedynie z obecności sygnałów aktywujących, ale z fizycznego przemieszczania się komórek przez zakażoną tkankę. Oznacza to, że to właśnie specyfika dziecięcych dróg oddechowych odgrywa kluczową rolę w nasileniu odpowiedzi immunologicznej i uszkodzeniu płuc.

„Nasze wyniki pomagają wyjaśnić, dlaczego zakażenia RSV są znacznie cięższe u niemowląt niż u dorosłych. To dziecięce drogi oddechowe aktywnie kształtują zachowanie komórek odpornościowych podczas infekcji” - tłumaczy współautorka pracy, dr Machaela Palor.

W kolejnym etapie badań naukowcy przetestowali dwa leki przeciwwirusowe: remdesivir oraz RSV604. Oba skutecznie hamowały namnażanie się wirusa, jednak tylko RSV604 wykazał dodatkową zdolność do łagodzenia nadmiernej reakcji zapalnej. Lek ten obniżał poziom kluczowego białka zapalnego wydzielanego przez białe krwinki, którego wysokie stężenie wiąże się z cięższym przebiegiem zakażenia RSV u niemowląt. Remdesivir nie miał takiego efektu. To wskazuje, że nie wszystkie leki przeciwwirusowe są równie skuteczne w ochronie dziecięcych dróg oddechowych przed uszkodzeniem wywołanym przez sam układ odpornościowy.

Przełom w leczeniu RSV?

Autorzy pracy wskazują, że skuteczne leczenie ciężkich zakażeń RSV u niemowląt powinno obejmować nie tylko zwalczanie samego wirusa, ale również modyfikowanie odpowiedzi immunologicznej, by zapobiec nadmiernemu stanowi zapalnemu. Mają nadzieję, że opracowany przez nich model laboratoryjny pozwoli na szybsze i skuteczniejsze testowanie nowych terapii, które będą lepiej dostosowane do specyfiki dziecięcych dróg oddechowych.

„Nasz model umożliwia jednoczesną ocenę skuteczności leku w zwalczaniu wirusa oraz jego wpływu na kontrolę odpowiedzi immunologicznej w drogach oddechowych niemowląt. To klucz do projektowania bezpieczniejszych i skuteczniejszych terapii” - dodaje kierująca badaniami dr Claire Smith. Wyniki tych badań stanowią ważny krok w kierunku opracowania nowych metod leczenia, które mogą znacząco zmniejszyć liczbę ciężkich przypadków RSV oraz hospitalizacji wśród najmłodszych pacjentów.