Myślisz, że spalasz dużo kalorii? Smartwatch cię okłamie

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Jeśli liczysz na to, że twój smartwatch dokładnie policzy każdą spaloną kalorię podczas treningu, możesz się rozczarować. Najnowsze badanie naukowców z Florida International University rzuca cień na wiarygodność wielu popularnych marek. Wyniki opublikowane w prestiżowym czasopiśmie „PLOS One” pokazują, że błąd w szacowaniu spalonych kalorii może wynosić nawet 25 procent – a czasem jeszcze więcej!

W eksperymencie wzięło udział 58 osób w wieku od 18 do 50 lat. Każdy z uczestników miał na obu nadgarstkach po kilka testowanych smartwatchy i wykonywał trening na rowerze stacjonarnym. Intensywność ćwiczeń była zmienna – od umiarkowanej po bardzo dużą. Dla porównania, rzeczywisty wydatek energetyczny mierzono za pomocą profesjonalnego analizatora metabolicznego COSMED K5, stosowanego w laboratoriach sportowych.

Im więcej tkanki tłuszczowej, tym większy błąd

Jednym z najciekawszych wniosków badania jest to, że dokładność smartwatchy spada wraz ze wzrostem zawartości tkanki tłuszczowej w organizmie. Ta zależność dotyczyła wszystkich testowanych urządzeń, choć w różnym stopniu. Naukowcy podejrzewają, że winne są algorytmy producentów, które mogą nie uwzględniać odpowiednio osób z wyższym poziomem tkanki tłuszczowej.

Wbrew wcześniejszym obawom, badanie nie wykazało związku między odcieniem skóry a dokładnością pomiarów spalonych kalorii przez smartwatche.

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Uwaga na pułapki – liczby z zegarka traktuj orientacyjnie

Dr Jason Kostrna, główny autor badania, podkreśla: Podawanej przez zegarek liczby spalonych kalorii nie można traktować jako dokładnego pomiaru, ponieważ nim nie jest.

Nawet niewielkie błędy mogą mieć znaczenie dla osób, które chcą schudnąć i pilnują deficytu kalorycznego. Jeśli smartwatch regularnie zawyża wydatek energetyczny, użytkownik może sądzić, że jest na dobrej drodze do wymarzonej sylwetki, podczas gdy w rzeczywistości spożywa więcej energii, niż zużywa.

Smartwatch – przydatny gadżet, ale nie wyrocznia

Eksperci podkreślają, że smartwatche wciąż mogą być świetnym narzędziem do monitorowania postępów, śledzenia czasu treningu, tętna czy czasu spędzonego w różnych strefach wysiłku. Jednak liczby dotyczące spalonych kalorii warto traktować z przymrużeniem oka i nie opierać na nich całej strategii odchudzania.