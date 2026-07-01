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Badacze z Santa Fe Institute, Johns Hopkins University oraz University of California w Los Angeles twierdzą, że przewaga sprawności jednej lub drugiej ręki nie jest zapisana w naszym mózgu, lecz jest raczej dziełem treningu. Sprawa dotyczy nie samej preferencji, ale dominacji, która – zdaniem autorów pracy – nie jest wrodzona, lecz kształtuje się przez całe życie w wyniku praktyki i kontaktu z narzędziami. Pisze o tym najnowszy numer czasopisma "Proceedings of the National Academy of Sciences".

Biologiczna preferencja czy efekt treningu?

Autorzy nie negują, że preferencja, czyli instynktowne wybieranie jednej ręki do większości czynności, rzeczywiście pojawia się bardzo wcześnie, nawet przed narodzinami, i ma podłoże biologiczne. Do tej pory jednak uważano, że późniejsza przewaga sprawności jednej ręki nad drugą to efekt specjalizacji jednej z półkul mózgu, która lepiej kontroluje ruchy. Najnowsze badania wskazują, że niekoniecznie tak jest.

Eksperymenty z technologią 3D i zaskakujące wyniki

Naukowcy przeprowadzili serię eksperymentów z wykorzystaniem zaawansowanej technologii 3D do śledzenia ruchów ramion i rąk. Uczestnicy wykonywali różne zadania: sięganie po przedmioty w naturalny sposób, z dodatkowym obciążeniem na nadgarstku oraz z lekkim kijem przymocowanym do przedramienia. Wyniki były zaskakujące: podczas zwykłego sięgania nie zaobserwowano znaczącej przewagi tzw. dominującej ręki. Nawet dodatkowe obciążenie nie zmieniało sytuacji. Różnice pojawiały się dopiero wtedy, gdy zadanie wymagało użycia narzędzia, w tym przypadku kija, który wymuszał bardziej złożone ruchy. Wówczas ręka preferowana radziła sobie znacznie lepiej.

Pisanie łokciami i nowe spojrzenie na rehabilitację

Jeszcze ciekawsze rezultaty przyniósł eksperyment z pisaniem łokciami. Uczestnicy mieli długopis przyczepiony do łokcia i uczyli się pisać w ten nietypowy sposób. Po odpowiedniej liczbie powtórzeń obie ręce osiągały podobny poziom sprawności, a nawet przewyższały niedominującą dłoń w klasycznym pisaniu.

Dominująca ręka nie jest bardziej zdolna, ponieważ jedna półkula mózgu po prostu lepiej kontroluje ruch, tylko dlatego, że przez całe życie ćwiczyliśmy konkretne, skomplikowane ruchy, których wymagają narzędzia i pisanie odręczne. Gdy pominiemy te ćwiczenia, angażując część ciała, taką jak łokieć, która nigdy wcześniej nie wykonywała tego zadania, przewaga znika – podkreśla współautor pracy, neurolog dr Ahmet Arac z UCLA.

Autorzy pracy przekonują, że te wyniki mogą zainteresować terapeutów pracujących z osobami po udarze i innymi, którzy uczą się na nowo umiejętności motorycznych, a także badaczy zajmujących się tym, jak ćwiczymy wyuczone ruchy i jak są one reprezentowane w mózgu.