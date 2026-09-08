Śmierć Witolda Płóciennika. Prokuratura o wynikach sekcji zwłok

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Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wielkopolskim przekazała nowe informacje ws. śmierci operatora filmowego Witolda Płóciennika. Ustalenia z sekcji zwłok wskazują, że 56-latek zmarł z przyczyn naturalnych.

Ciało Witolda Płóciennika zostało odnalezione 3 września w godzinach popołudniowych niedaleko Jeziora Krzywego. Mężczyzna był przez kilka dni poszukiwany po tym, jak nie stawił się do pracy na planie filmowym. Był członkiem ekipy pracującej nad serialem kręconym w województwie lubuskim.

Prokuratura podkreśla w najnowszym komunikacie, że na miejscu znalezienia ciała nic nie wskazywało na to, że mogło dojść do przestępstwa. Na naturalne przyczyny śmierci 56-latka wskazują także wyniki sekcji zwłok. Wykazała ona, że mężczyzna zmarł kilka dni przed odnalezieniem zwłok, a data jego zgonu może odpowiadać dacie zaginięcia.

Bezpośrednią przyczyną zgonu była ostra niewydolność oddechowo-krążeniowa. Oględziny zewnętrzne i sekcja zwłok nie dostarczyły podejrzeń na karygodne i mechaniczne działanie osób trzecich, ani nie dostarczyły podejrzeń, że śmierć mogła nastąpić w wyniku samobójstwa (na ciele denata nie ujawniono żadnych obrażeń zewnętrznych ani wewnętrznych) - wyjaśnia rzeczniczka gorzowskiej prokuratury, Mariola Wojciechowska-Grześkowiak.

W trakcie sekcji zostały pobrane wycinki tkanek do badań mikroskopowych. Na ich podstawie będzie możliwe bardziej precyzyjne ustalenie przyczyn zgonu 56-latka.

Witold Płóciennik był popularnym i nagradzanym operatorem filmowym. Odpowiadał za zdjęcia do takich produkcji jak m.in. „Klangor”, Ołowiane dzieci”, „Ikar. Legenda Mietka Kosza” czy „Idź przodem, bracie”.