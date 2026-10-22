Rekord na aukcji w Paryżu. Monumentalne „Irysy” Moneta za 50 mln euro

RMF24

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Monumentalne „Irysy” Claude’a Moneta sprzedano w czwartek na aukcji Sotheby’s w Paryżu za 50 mln euro. To rekordowa cena za dzieło sztuki osiągnięta na francuskim rynku aukcyjnym.

Płótno powstało w latach 1924–1925, pod koniec życia jednego z najwybitniejszych przedstawicieli impresjonizmu. Obraz z serii ukazującej irysy w ogrodzie Moneta w Giverny ma 159 na 180 cm.

Dzieło przez ponad 100 lat nie było prezentowane publicznie. Znane było wyłącznie z czarno-białych fotografii, ponieważ jego właścicielka Jeanne Schlumberger nie zdecydowała się udostępnić go na wystawy.

Kolekcja Jeanne Schlumberger pod młotek

Przed aukcją „Irysy” wyceniano na 22–30 mln euro. Już pod koniec września Sotheby’s wskazywał jednak, że obraz może osiągnąć rekordową cenę.

Pierwsze publiczne prezentacje dzieła odbyły się dopiero przed sprzedażą – w Nowym Jorku i Hongkongu.

Aukcja pod hasłem „Czas odnaleziony” poświęcona była dziełom z kolekcji Jeanne Schlumberger, znanej kolekcjonerki sztuki. Kupiła ona obrazy bezpośrednio od Michela Moneta, syna artysty.

Podczas paryskiej licytacji zaoferowano także inne dzieło Moneta – „Wierzbę płaczącą”.