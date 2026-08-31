Pogrzeb Dolly Parton już się odbył. Została pochowana obok męża

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W piątek odbył się w Nashville prywatny pogrzeb gwiazdy muzyki country Dolly Parton. Została pochowana obok swojego męża, Carla Deana, w Woodlawn Memorial Park and Mausoleum. Gubernator stanu Tennessee chce, by imieniem Dolly Parton nazwać Międzynarodowy Port Lotniczy w Nashville.

Dolly Parton zmarła 25 sierpnia 2026 roku w wieku 80 lat.

„Po odważnej, krótkiej walce z chorobą nowotworową Dolly odeszła dziś z tego świata w centrum onkologicznym Vanderbilt-Ingram, w otoczeniu swoich bliskich” – poinformował zespół prasowy gwiazdy.

Piosenkarka została przyjęta do ośrodka onkologicznego w Nashville 21 sierpnia. Parton zmagała się przed śmiercią z problemami z nerkami i układem immunologicznym.

Pogrzeb Dolly Parton

Pogrzeb, jak się okazuje, już się obył. Stało się w to w ostatni piątek, 28 sierpnia. Uroczystość miała prywatny, wyłącznie rodzinny charakter – bez udziału mediów i fanów. O uroczystości poinformowała we wzruszającym wpisie Lainey Parton, która słynną piosenkarkę nazwała swoją babcią.

„Wciąż nie czuję, że jej już nie ma. Będzie mi brakowało jej głosu, śmiechu, uścisków i samej świadomości, że była” – napisała Lainey Parton.

Nazywała Parton „babcią” i wyjaśniła: „Ponieważ nie mogła mieć własnych dzieci, zawsze dawała nam poczucie, że jesteśmy jej własnością. Kochała nas w ten sposób i będę jej za to dozgonnie wdzięczna”.

„Czuję się niesamowicie szczęśliwa, że ​​mogę nazywać ją babcią” – dodała. „Dziękuję Ci za to, że zawsze we mnie wierzyłaś, kochałaś mnie i dawałaś mi poczucie, że mogę wszystko. Kocham Cię, Babciu. Zawsze”.

Biblioteka Wyobraźni Dolly Parton

Jak donosi BBC, nekrolog zamieszczony Woodlawn Memorial Park and Mausoleum, wspominał „jej ponadczasową muzykę i bogatą twórczość tekstową, ale także jej dowcip, ciepło i życzliwość, dzięki którym wszyscy czuliśmy się jak rodzina”.

Dalej napisano: „Dziedzictwo Dolly Parton to miłość, życzliwość i wytrwałość. W ciągu siedmiu dekad kariery zainspirowała wiele pokoleń artystów i fanów swoją muzyką i niezachwianym zaangażowaniem w czynienie świata lepszym miejscem”.

W oświadczeniu dodano: „Zamiast kwiatów rodzina prosi o darowizny na rzecz Biblioteki Wyobraźni Dolly Parton”. Biblioteka Wyobraźni była inicjatywą Parton, mającą na celu wysyłanie darmowych książek małym dzieciom.

Lotnisko im. Dolly Parton

Dolly Parton to autorka ponad 3 tys. piosenek, w tym takich hitów jak „Jolene”, „Coat of Many Colors”, „9 to 5” i „I Will Always Love You”. Artystka wydała 49 albumów i zdobyła 11 nagród Grammy, w tym za całokształt twórczości. Była też aktorką i filantropką.

Na cześć zmarłej artystki prezydent USA Donald Trump zarządził, by flagi państwowe zostały na tydzień opuszczone do połowy masztu.

Gubernator Tennessee Bill Lee poparł inicjatywę nadania międzynarodowemu lotnisku w Nashville imienia zmarłej w miniony wtorek Dolly Parton. Petycję w tej sprawie podpisało już ponad 150 tys. osób, w tym piosenkarka Sheryl Crow – podał w piątek „New York Times”.