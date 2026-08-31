Pogrzeb Dolly Parton już się odbył. Została pochowana obok męża

Dolly Parton zmarła 25 sierpnia 2026 roku w wieku 80 lat.
„Po odważnej, krótkiej walce z chorobą nowotworową Dolly odeszła dziś z tego świata w centrum onkologicznym Vanderbilt-Ingram, w otoczeniu swoich bliskich” – poinformował zespół prasowy gwiazdy.
Piosenkarka została przyjęta do ośrodka onkologicznego w Nashville 21 sierpnia. Parton zmagała się przed śmiercią z problemami z nerkami i układem immunologicznym.
Pogrzeb Dolly Parton
Pogrzeb, jak się okazuje, już się obył. Stało się w to w ostatni piątek, 28 sierpnia. Uroczystość miała prywatny, wyłącznie rodzinny charakter – bez udziału mediów i fanów. O uroczystości poinformowała we wzruszającym wpisie Lainey Parton, która słynną piosenkarkę nazwała swoją babcią.
„Wciąż nie czuję, że jej już nie ma. Będzie mi brakowało jej głosu, śmiechu, uścisków i samej świadomości, że była” – napisała Lainey Parton.
Nazywała Parton „babcią” i wyjaśniła: „Ponieważ nie mogła mieć własnych dzieci, zawsze dawała nam poczucie, że jesteśmy jej własnością. Kochała nas w ten sposób i będę jej za to dozgonnie wdzięczna”.
„Czuję się niesamowicie szczęśliwa, że mogę nazywać ją babcią” – dodała. „Dziękuję Ci za to, że zawsze we mnie wierzyłaś, kochałaś mnie i dawałaś mi poczucie, że mogę wszystko. Kocham Cię, Babciu. Zawsze”.
Biblioteka Wyobraźni Dolly Parton
Jak donosi BBC, nekrolog zamieszczony Woodlawn Memorial Park and Mausoleum, wspominał „jej ponadczasową muzykę i bogatą twórczość tekstową, ale także jej dowcip, ciepło i życzliwość, dzięki którym wszyscy czuliśmy się jak rodzina”.
Dalej napisano: „Dziedzictwo Dolly Parton to miłość, życzliwość i wytrwałość. W ciągu siedmiu dekad kariery zainspirowała wiele pokoleń artystów i fanów swoją muzyką i niezachwianym zaangażowaniem w czynienie świata lepszym miejscem”.
W oświadczeniu dodano: „Zamiast kwiatów rodzina prosi o darowizny na rzecz Biblioteki Wyobraźni Dolly Parton”. Biblioteka Wyobraźni była inicjatywą Parton, mającą na celu wysyłanie darmowych książek małym dzieciom.
Lotnisko im. Dolly Parton
Dolly Parton to autorka ponad 3 tys. piosenek, w tym takich hitów jak „Jolene”, „Coat of Many Colors”, „9 to 5” i „I Will Always Love You”. Artystka wydała 49 albumów i zdobyła 11 nagród Grammy, w tym za całokształt twórczości. Była też aktorką i filantropką.
Na cześć zmarłej artystki prezydent USA Donald Trump zarządził, by flagi państwowe zostały na tydzień opuszczone do połowy masztu.
Gubernator Tennessee Bill Lee poparł inicjatywę nadania międzynarodowemu lotnisku w Nashville imienia zmarłej w miniony wtorek Dolly Parton. Petycję w tej sprawie podpisało już ponad 150 tys. osób, w tym piosenkarka Sheryl Crow – podał w piątek „New York Times”.