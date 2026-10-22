Kto zostanie nowym Bondem? Zostało tylko trzech kandydatów

RMF24

Wszystko wskazuje na to, że już wkrótce poznamy nazwisko aktora, który wcieli się w agenta Jej Królewskiej Mości w filmie „Bond 26”. Amerykańskie media donoszą, że w grze o rolę kultowego 007 pozostało już tylko dwóch lub trzech kandydatów. Kto ma największe szanse?

Pierwszym z kandydatów jest Jacob Elordi. Australijski aktor od dłuższego czasu wymieniany jest wśród głównych faworytów do roli Bonda. W pewnym momencie wydawało się nawet, że angaż ma już w kieszeni.

Jeśli Elordi zostanie wybrany, będzie drugim Australijczykiem w historii, który wcieli się w agenta 007 – po George’u Lazenbym, który zagrał w filmie „W tajnej służbie Jej Królewskiej Mości”.

Jack Lowden – czarny koń wyścigu

Drugim mocnym kandydatem jest Jack Lowden. Jego nazwisko pojawiło się w kontekście Bonda stosunkowo niedawno, ale w ostatnich tygodniach aktor wyraźnie wysunął się na prowadzenie.

Jeśli Lowden zostanie nowym Bondem, będzie drugim Szkotem (choć urodził się w Essex), który wcieli się w tę postać – pierwszym był oczywiście legendarny Sean Connery.

Tajemniczy trzeci kandydat

Według doniesień Jordana Ruimy’ego, w grze może być jeszcze trzeci kandydat, choć jego nazwisko nie zostało ujawnione. Nie jest też jasne, czy wciąż liczy się w walce o rolę, ponieważ inne źródła sugerują, że ostateczny wybór ogranicza się już tylko do Elordiego i Lowdena.

Jeff Sneider, jeden z najlepiej poinformowanych dziennikarzy branżowych, twierdzi nawet, że decyzja już zapadła i nowym Bondem zostanie Jacob Elordi. Możemy ją poznać już pod koniec października lub na początku listopada.

Czy jeszcze coś wiemy o nowym Bondzie?

Wiadomo, że reżyserem filmu będzie twórca „Diuny”, „Blade Runner 2049” i „Sicario” - Denis Villeneuve. Za scenariusz odpowiada - Steven Knight, autor serialu „Peaky Blinders”.

Nie znamy jednak fabuły, ani szczegółów dotyczących nowego Bonda. Nie podano również tytułu filmu i nie potwierdzono, czy historia będzie bezpośrednio nawiązywać do wydarzeń z ostatniego Bonda - „Nie czas umierać”.

Nic również nie wiadomo o obsadzie drugoplanowej ani o tym, kto będzie przeciwnikiem Bonda.