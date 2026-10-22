Zaskakujący ruch Elona Muska. Miliard dolarów dla nowego właściciela TVN-u

RMF24

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Elon Musk zainwestował około 1 mld dolarów w Skydance, koncern złożony z połączenia Paramount i Warner Bros. Discovery - podaje m.in. stacja CNBC. Skydance to nowy właściciel TVN-u.

Według źródeł branżowych mediów inwestycja Muska ma dokapitalizować spółkę i pomóc jej w realizacji planu obcięcia ok. 6 mld dolarów kosztów przez trzy lata. Musk miał być jednym z kilku inwestorów, którzy włożyli kapitał w nową firmę.

Portal Semafor przypomina, że Musk w przeszłości chwalił Skydance, jego szefa Davida Ellisona oraz jego ojca, Larry'ego Ellisona, założyciela Oracle.

Larry Ellison - który w znacznej mierze sfinansował przejęcie Warner Bros. Discovery przez firmę swojego syna - był też jednym z inwestorów, którzy pomogli Muskowi w zakupie Twittera.

Portal zaznacza też, że współpraca miliarderów wywołała spekulację o szerszym partnerstwie firmy Muska SpaceX i jego satelitarnej sieci Starlink ze Skydance.

Kondycja finansowa nowego koncernu jest jednym z najczęściej wymienianych w mediach wyzwań stojących przed Skydance. Aby sfinansować fuzję z WBD, firma Ellisona musiała zaciągnąć 80 mld dolarów długu.