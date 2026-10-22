Wyższa akcyza na alkohol przegłosowana. Ustawa trafi do Senatu

RMF24

Sejm uchwalił ustawę, która zwiększy skalę podwyżek akcyzy na napoje alkoholowe w 2027 roku. Zwiększone wpływy z tego tytułu mają trafić do Narodowego Funduszu Zdrowia.

Za uchwaleniem nowych przepisów głosowało 377 posłów, przeciw było 59, a wstrzymał się jeden poseł. Wcześniej posłowie poparli poprawkę zmniejszającą skalę podwyżki akcyzy na cydr i perry. Ustawa trafi teraz pod obrady Senatu.

Jak będą wyglądały nowe przepisy, jeśli zaakceptuje je Senat i prezydent?

Zgodnie z nowymi przepisami, stawka akcyzy na alkohol etylowy wzrośnie z 8811 zł do 10 109 zł za hektolitr 100 proc. alkoholu; na piwo wzrośnie z 12,04 zł do 13,82 zł za hektolitr na każdy stopień Plato; na wino i pozostałe napoje fermentowane wzrośnie z 245 zł do 280,83 zł za hektolitr; na wyroby pośrednie wzrośnie z 490 zł do 562,93 zł za hektolitr, a stawka akcyzy na cydr i perry o zawartości alkoholu do 5 proc. wzrośnie z 97 zł do 116,4 zł za hektolitr.

W ustawie zapisano, że uzyskane dzięki tej podwyżce dodatkowe środki zostaną przekazane Narodowemu Funduszowi Zdrowia. Ponieważ skala tego wzrostu będzie znana dopiero w 2028 r., co pozwoli na wykorzystanie tych danych przy konstrukcji budżetu na 2029 r., to w roku przyszłym oraz w 2028 r. dotacja do NFZ ma zostać zwiększona, a potem ma nastąpić rozliczenie.

Nowela ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych miałaby wejść w życie 1 stycznia 2027 r.