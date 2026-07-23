Stopy procentowe w strefie euro bez zmian. Co to oznacza dla Polski?

RMF24

Europejski Bank Centralny nie zmienia kursu - stopy procentowe pozostają na dotychczasowym poziomie. Decyzja ogłoszona po czwartkowym posiedzeniu Rady Prezesów wpisuje się w oczekiwania rynku, jednak EBC podkreśla, że skutki ostatnich zawirowań na rynku energii wciąż nie są w pełni widoczne w inflacji.

Decyzja Rady Prezesów Europejskiego Banku Centralnego o pozostawieniu stóp procentowych na niezmienionych poziomie była zgodna z oczekiwaniami ankietowanych przez Bloomberga. Wcześniej, podczas poprzedniego posiedzenia, Europejski Bank Centralny (EBC) podniósł stopy procentowe po raz pierwszy od 2023 r.

„Stopy procentowe depozytu w banku centralnym, podstawowych operacji refinansujących i kredytu w banku centralnym pozostają bez zmian i wynoszą odpowiednio 2,25 proc., 2,40 proc. i 2,65 proc.” - napisano w komunikacie po dzisiejszym posiedzeniu. Po ogłoszeniu decyzji kurs euro spada o 0,16 proc. wobec dolara, do 1,1394.

EBC zaznacza jednak, że skutki ostatnich zawirowań na rynku energii wciąż nie są w pełni widoczne w inflacji. „Perspektywy cen energii, choć bardzo zmienne, są obecnie bliskie wartości bazowej czerwcowych prognoz ekspertów Eurosystemu i znacznie wyższe niż poziomy odnotowane przed konfliktem na Bliskim Wschodzie. Niepewność utrzymuje się na wysokim poziomie, a pełny wpływ szoku energetycznego na inflację jeszcze się nie ujawnił. Rada Prezesów Europejskiego Banku Centralnego uważnie monitoruje zatem intensywność i czas trwania szoku, a także jego pośrednie i wtórne skutki” - napisano w komunikacie po posiedzeniu.

Następne posiedzenie EBC odbędzie się 9-10 września.

Co to oznacza dla Polski?

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego o pozostawieniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie ma kilka istotnych konsekwencji dla Polski, mimo że nasz kraj nie należy do strefy euro.

Pierwsza rzecz to kurs złotego wobec euro, bowiem decyzje EBC wpływają na kursy walut w regionie. Stabilne stopy procentowe w strefie euro oznaczają, że nie ma dodatkowej presji na osłabienie lub umocnienie euro względem złotego. To sprzyja przewidywalności kursu walutowego, co jest korzystne dla eksporterów i importerów.

Działania EBC obserwuje również Narodowy Bank Polski, ponieważ różnice w poziomie stóp procentowych mogą wpływać na przepływy kapitału. Jeśli EBC utrzymuje stopy, a NBP zdecyduje się na ich zmianę, może to wpłynąć na atrakcyjność inwestycji w Polsce i przepływ kapitału zagranicznego.

Kolejną kwestią jest inflacja i ceny - stabilne stopy procentowe w strefie euro mogą ograniczać presję inflacyjną w regionie, co pośrednio wpływa także na Polskę, zwłaszcza przez ceny importowanych towarów i surowców.

Brak zmian stóp procentowych w EBC oznacza również, że koszt pozyskania kapitału w euro pozostaje bez zmian. Dla polskich firm i instytucji zadłużonych w euro to dobra wiadomość - raty kredytów nie wzrosną.

Wreszcie - to sygnał, że bank centralny nie widzi obecnie potrzeby dalszego zacieśniania lub luzowania polityki pieniężnej. To może oznaczać stabilizację sytuacji gospodarczej w Europie, co jest korzystne także dla polskiej gospodarki, silnie powiązanej z rynkami unijnymi.