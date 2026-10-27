Rewolucja w oszczędzaniu na emeryturę? Propozycje zmian w IKE, IKZE, PPE i PPK

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W Radzie Dialogu Społecznego trwają intensywne prace nad uatrakcyjnieniem programów dobrowolnego oszczędzania na emeryturę. Propozycje zmian w IKE (Indywidualne Konto Emerytalne), IKZE (Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego), PPE (Pracowniczy Program Emerytalny) i PPK (Pracownicze plany kapitałowe) mają zachęcić Polaków do odkładania na przyszłość, ale nie wszystkie pomysły spotykają się z entuzjazmem ekspertów – informuje „Rzeczpospolita”.

Siedem kluczowych propozycji – co się zmieni w oszczędzaniu na emeryturę?

Prace nad reformą programów dobrowolnego oszczędzania na emeryturę nabierają tempa. Grupa Robocza Zespołu problemowego ds. ubezpieczeń społecznych przy Radzie Dialogu Społecznego przygotowała raport, w którym znalazło się aż siedem głównych propozycji zmian.

Nowe progi podatkowe. Sejm zagłosował „za” 240 posłów zagłosowało za ustawą, która podnosi próg podatkowy w PIT ze 120 tys. do 130 tys., wprowadza drugi próg w wysokości 150 tys. zł oraz nową, 24-proc. stawkę dla dochodów między 130 a 150 tys. zł. Teraz przepisami zajmie się Senat.

Wśród nich są połączenie IKE i IKZE w jeden produkt IKE+, wprowadzenie uniwersalnego rachunku parasolowego, na którym oszczędzający mógłby jednocześnie posiadać różnorodne klasy aktywów, ujednolicenie wieku wypłat do 60 lat, wzmocnienie zachęt podatkowych, premie stażowe za długoterminowe oszczędzani, stworzenie informacji emerytalnej, gdzie w jednym miejscu można by zapoznać się z wszystkimi uprawnieniami emerytalnymi oraz zwiększenie pojemności oszczędzania, czyli m.in. zwiększenie mnożnika limitu IKZE.

Eksperci podzieleni: uproszczenie czy chaos?

Zmiany mają na celu nie tylko uproszczenie systemu, ale i zwiększenie atrakcyjności oszczędzania na emeryturę. Jednak eksperci nie są zgodni co do zaproponowanych rozwiązań. Marcin Materna, doradca inwestycyjny z Millennium Domu Maklerskiego, w rozmowie z „Rzeczpospolitą” chwali podejście systemowe, ale wskazuje, że na gruntowne zmiany może być już za późno.

Wchodzi OKI, które będzie główną formą oszczędzania. Poza tym na uatrakcyjnianie podatkowe obecnych systemów chyba nie ma pieniędzy w budżecie państwa – podkreśla.

Oskar Sobolewski, ekspert rynku pracy, krytykuje pomysł połączenia IKE i IKZE, wskazując, że różnorodność tych produktów jest ich siłą. Z kolei premia stażowa i zmiany w zachętach podatkowych spotykają się z jego aprobatą.

Mniej biurokracji, więcej zachęt dla pracodawców

Dr Marcin Wojewódka, prezes Instytutu Emerytalnego, zwraca uwagę na konieczność uproszczenia procedur dla pracodawców. Jego zdaniem, jeśli państwo chce, by emerytalnych pieniędzy było więcej, powinno ograniczyć formalności i premiować firmy, które wspierają swoich pracowników w oszczędzaniu.

Chwali też propozycje zrównujące systemową pozycję PPE z PPK oraz znoszące obowiązek rejestracji zmian w PPE w KNF.

Co dalej?

Raport Grupy Roboczej trafi teraz do Zespołu ds. ubezpieczeń społecznych, a następnie do prezydium RDS. Jeśli partnerzy społeczni będą jednomyślni, propozycje zmian zostaną skierowane do rządu, który będzie musiał się nimi zająć.