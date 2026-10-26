Rosną fortuny Polek, powiększyło się grono miliarderek. Sprawdź ranking „Wprost”

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Tygodnik "Wprost" opublikował najnowszy ranking 50 najbogatszych Polek. Tegoroczne zestawienie przynosi sporo niespodzianek – grono miliarderek powiększyło się aż o jedną trzecią! Łączna wartość majątków kobiet ujętych w rankingu wyniosła 45,7 miliarda złotych, co oznacza wzrost o ponad 17 procent w porównaniu z rokiem ubiegłym.

W tegorocznej edycji listy pojawiło się aż 12 nowych nazwisk, czyli debiutantek, które po raz pierwszy znalazły się w prestiżowym gronie. Minimalna wartość majątku, która pozwoliła na wejście do rankingu, wyniosła w tym roku aż 182 miliony złotych – to aż o 65 milionów więcej niż w 2025 roku.

Dominika Kulczyk wciąż na szczycie

Niekwestionowaną liderką zestawienia pozostaje Dominika Kulczyk, która już jedenasty rok z rzędu zajmuje pierwsze miejsce. Jej majątek oszacowano na 5,65 miliarda złotych.

Kluczowym składnikiem fortuny Kulczyk są udziały w Polenergii – największej prywatnej grupie energetycznej notowanej na giełdzie. Przedsiębiorczyni kontroluje 44,5 procent akcji spółki, której wartość rynkowa jesienią 2026 roku wynosiła około 4 miliardów złotych.

Farmaceutyczny sukces i debiut wśród miliarderek

Na drugim miejscu uplasowała się Małgorzata Adamkiewicz wraz z rodziną – współwłaścicielka Adamed Pharma może pochwalić się majątkiem rzędu 3,95 miliarda złotych. Adamed od lat rozwija się w branży farmaceutycznej i biotechnologicznej, pozostając firmą z polskim kapitałem.

Trzecie miejsce przypadło Annie Putyrze, która debiutuje w gronie miliarderek z majątkiem szacowanym na 2,7 miliarda złotych. Jej firma, Rekord Hale Namiotowe, od niemal 30 lat projektuje i produkuje konstrukcje wykorzystywane przez wojsko, policję i przedsiębiorstwa budowlane. W 2024 roku spółka osiągnęła 777 milionów złotych przychodów, a zysk netto przekroczył 318 milionów złotych.

Kto jeszcze znalazł się w czołówce?

Kolejne miejsca w rankingu zajęły:

- Elżbieta Kaczmarek – 2,42 mld zł (branża meblarska)

- Kamila Gierszewska – 1,98 mld zł (firma Drutex, debiutantka)

- Urszula Siecińska – 1,97 mld zł (przetwórstwo łososia)

- Grażyna Kulczyk – 1,9 mld zł (mecenat sztuki, filantropia)

- Barbara Kaczmarek – 1,8 mld zł (rodzinny biznes Kaczmarek Malewo)

- Grażyna Gołębiewska – 1,65 mld zł (Gołębiewski Holding)

- Elżbieta Lubińska – 1,6 mld zł (Polska Grupa Militarna)

Celebrytki wśród najbogatszych

W zestawieniu nie zabrakło również znanych nazwisk ze świata show-biznesu. Anna Lewandowska zajęła 27. miejsce z majątkiem wynoszącym 417 milionów złotych, a Ewa Chodakowska uplasowała się na 41. pozycji z fortuną oszacowaną na 249 milionów złotych.