Rekordowe straty. Szykują się nowe zasady wyjazdów do sanatoriów?

Jak informuje WP finanse, w pierwszych sześciu miesiącach 2026 roku aż 11 900 skierowań na leczenie uzdrowiskowe nie zostało zrealizowanych. Odpowiadało to niemal 5,5 procent wszystkich zakontraktowanych świadczeń w tym okresie. Straty finansowe, jakie poniosły placówki uzdrowiskowe, przekroczyły 75,5 miliona złotych – to więcej niż w całym 2025 i 2024 roku. Dla porównania, w 2025 roku wartość niezrealizowanych świadczeń wyniosła ponad 52,5 miliona złotych, a rok wcześniej – 55,7 miliona złotych.
Eksperci podkreślają, że nie każda złotówka z tej kwoty to ostateczna strata. Część niewykorzystanych miejsc może zostać rozliczona lub przeniesiona na kolejne terminy. Jednak problem narasta, a liczba osób rezygnujących z wyjazdu bez uprzedzenia rośnie z roku na rok.
Dlaczego pacjenci rezygnują z wyjazdów do sanatorium?
Powody, dla których pacjenci nie pojawiają się na turnusach, są bardzo różnorodne. Część osób oczekuje konkretnej lokalizacji – najchętniej nad morzem, w towarzystwie bliskiej osoby lub w dogodnym, wakacyjnym terminie. Inni rezygnują z powodu trudności z dojazdem, obowiązków rodzinnych, konieczności opieki nad bliskimi czy problemów finansowych.
Zimowe terminy również nie cieszą się popularnością. Pacjenci obawiają się pozostawienia domu bez ogrzewania, trudnych warunków na drogach, krótkiego dnia i zwiększonego ryzyka zachorowania. Zdarza się także, że kuracjusze mają już zaplanowane wyjazdy zagraniczne lub po prostu nie odebrali korespondencji z Narodowego Funduszu Zdrowia.
Każde niewykorzystane miejsce w sanatorium to nie tylko strata finansowa, ale także realny problem dla innych pacjentów. Osoby oczekujące w długich kolejkach na leczenie uzdrowiskowe tracą szansę na szybki wyjazd. Dla uzdrowisk to także ogromne utrudnienie w planowaniu pracy personelu, organizacji turnusów i efektywnym wykorzystaniu dostępnych pokoi.
Resort zdrowia szykuje zmiany
Ministerstwo Zdrowia analizuje obecnie różne rozwiązania, które mają ograniczyć skalę problemu. Najbardziej radykalna propozycja zakłada wprowadzenie 12-miesięcznej karencji dla pacjentów, którzy nie pojawią się na turnusie i nie poinformują o tym wcześniej NFZ. Oznaczałoby to, że kolejne skierowanie mogliby otrzymać dopiero po roku, licząc od dnia zakończenia niewykorzystanego turnusu.
Na razie nie są to obowiązujące przepisy – resort czeka na stanowisko Narodowego Funduszu Zdrowia, który nie wydał jeszcze oficjalnej opinii. Nie wiadomo też, kiedy ewentualne zmiany mogłyby wejść w życie.
Propozycje zmian nie ograniczają się tylko do rocznej karencji. Rozważane jest także wprowadzenie obowiązku podawania aktualnego numeru telefonu i adresu e-mail w skierowaniu. Uzdrowiska mogłyby dzięki temu łatwiej kontaktować się z pacjentami i przypominać im o zbliżającym się turnusie.
Placówki miałyby wysyłać przypomnienie 30 dni przed rozpoczęciem leczenia, a pacjent musiałby potwierdzić swój przyjazd najpóźniej 21 dni przed terminem. Pozwoliłoby to szybciej przekazać zwolnione miejsce osobie z listy rezerwowej.
Kuracjusze mogliby także deklarować gotowość do szybkiego wyjazdu w przypadku nagłego zwolnienia miejsca. Uzdrowiska postulują również stworzenie skuteczniejszych list rezerwowych i jasnych zasad zgłaszania rezygnacji.