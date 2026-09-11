Polska aplikacja podbiła świat. Teraz zwalnia co piątego pracownika

Booksy to platforma, dzięki której można umawiać się na usługi kosmetyczne czy wellness. Obsługuje 50 krajów, korzysta z niej 346 tys. dostawców.
„Dzisiaj podzieliłem się z zespołem Booksy trudną wiadomością, że redukujemy naszą organizację o około 20 proc.” - napisał w serwisie LinkedIn Stefan Batory. Zamieścił też wiadomość, którą przekazał swojemu zespołowi.
200 osób do zwolnienia
Czytamy w niej, że zwolnienia obejmą ok. 200 stanowisk. Powodem zmian jest rozwój sztucznej inteligencji.
„Dzisiejsze decyzje pozwolą Booksy kontynuować innowacje i inwestycje, aby rozwijać naszą społeczność dostawców na całym świecie” – uzasadnił Batory.
„Zespół kierowniczy i ja nie podejmujemy tych decyzji lekkomyślnie. Utalentowani ludzie odejdą z Booksy, a my będziemy musieli pożegnać się z kolegami, których głęboko cenimy” – napisał.
„Wiemy, że każda decyzja podjęta w tym procesie to nie tylko nazwisko na papierze. To osobista sprawa zarówno dla osoby odchodzącej, jak i dla jej zespołów, które pozostają” – zaznaczył Batory.
Firma stawia na sztuczną inteligencję
„Przyspieszamy nowe sposoby pracy i wdrażamy innowacje oparte na sztucznej inteligencji, które pomagają nam lepiej służyć naszym klientom” – dodał.
„Zwiększamy nasze skupienie na kluczowych rynkach, zwiększamy inwestycje w narzędzia samoobsługowe i przyspieszamy sposób, w jaki dostosowujemy się do zmian związanych ze sztuczną inteligencją” – napisał Batory w komunikacie.
Booksy działa od 12 lat
Platforma Booksy powstała w 2014 roku. Można przez nią umawiać wizyty do fryzjerów, kosmetyczek, fizjoterapeutów, masaże.
Najważniejsze rynki dla platformy to m.in. USA, Wielka Brytania, Francja, Hiszpania i Polska. Jej współzałożycielami są Stefan Batory i Konrad Howard. Wcześniej stworzyli oni m.in. aplikację do zamawiania przewozów iTaxi.