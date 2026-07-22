Podaż pieniądza wyraźnie wzrosła. Pierwszy od lat dobry sygnał dla kredytów firmowych

RMF24

Czerwiec przyniósł wyraźny wzrost podaży pieniądza w Polsce – wynika z najnowszych danych Narodowego Banku Polskiego. Analitycy PKO BP zwracają uwagę na pierwszą od ponad czterech lat dodatnią dynamikę kredytów dla przedsiębiorców, co może być oznaką ożywienia w gospodarce.

Narodowy Bank Polski poinformował, że w czerwcu 2026 roku wartość podaży pieniądza M3 (agregat M3 to najszersza miara pieniądza, która odzwierciedla całkowitą ilość gotówki i innych płynnych aktywów znajdujących się w obiegu w całej gospodarce) zwiększyła się o 38,5 mld zł. Wzrost ten był wyższy zarówno względem maja, jak i prognoz analityków. Głównym czynnikiem była rosnąca wartość depozytów i innych zobowiązań wobec gospodarstw domowych, przedsiębiorstw niefinansowych oraz instytucji finansowych.

W sektorze gospodarstw domowych depozyty wzrosły o 11,8 mld zł (0,8 proc.), osiągając poziom 1 bln 513,2 mld zł. Przedsiębiorstwa niefinansowe zwiększyły swoje depozyty o 9,8 mld zł (1,7 proc.), do 596,8 mld zł, a pozostałe instytucje finansowe – o 8,1 mld zł (10,1 proc.), do 88,2 mld zł. Wartość operacji z przyrzeczeniem odkupu wzrosła aż o 86 proc., do 18,3 mld zł.

Kredyty dla firm z pierwszą od 2020 roku dodatnią dynamiką

Według analityków PKO BP, dynamika podaży pieniądza M3 w czerwcu wyniosła 11,8 proc. rok do roku, przewyższając zarówno wynik z maja (11 proc.), jak i oczekiwania (11,1 proc.). Jednocześnie dynamika gotówki w obiegu trzeci miesiąc z rzędu spowalniała, osiągając 14,4 proc. r/r.

Czerwiec przyniósł także istotne zmiany w strukturze kredytów firmowych. Zauważalny był spadek kredytów inwestycyjnych o 10,7 mld zł miesięcznie, przy jednoczesnym wzroście kredytów na nieruchomości o 13,9 mld zł. Eksperci wskazują, że może to być efekt reklasyfikacji dużego projektu inwestycyjnego lub częściowej spłaty. Pozytywnym sygnałem jest jednak pierwsza od stycznia 2020 roku dodatnia dynamika kredytów dla przedsiębiorców, która wyniosła 3,3 proc. r/r.

Relacja kredytów do depozytów nadal spada

W drugim kwartale 2026 roku relacja kredytów do depozytów spadła do 60,8 proc. z 61 proc. w poprzednim kwartale, mimo obserwowanego ożywienia kredytowego. Relacja kredytów ogółem do PKB wzrosła do 40,1 proc. z 39,4 proc. w pierwszym kwartale. Kredyty konsumpcyjne stanowią obecnie 5,9 proc. PKB, mieszkaniowe złotowe – 12,3 proc. PKB, a kredyty dla niefinansowych podmiotów gospodarczych minimalnie spadły do 14,3 proc. PKB.

Zdaniem analityków PKO BP, powolny wzrost tych wskaźników może świadczyć o stopniowym odwracaniu się negatywnego trendu delewarowania (proces redukowania poziomu zadłużenia) gospodarki, który był obserwowany w ostatnich latach.