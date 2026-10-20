Oto średnia pensja w Polsce. Są nowe dane GUS o wynagrodzeniach

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Ile wynosi średnia pensja w Polsce? GUS opublikował najnowsze dane. Według urzędu przeciętne wynagrodzenie brutto w przedsiębiorstwach wyniosło we wrześniu 9.266,48 zł.

Przeciętne wynagrodzenie w Polsce według GUS

Jak podał we wtorek Główny Urząd Statystyczny, przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2026 r. wzrosło o 5,9 proc. rok do roku i wyniosło 9.266,48 zł.

Zatrudnienie w tym sektorze spadło rdr o 0,8 proc.

Konsensus PAP Biznes zakładał wzrost płac o 6,1 proc. rdr i spadek zatrudnienia o 0,8 proc. rdr.

Dynamika wynagrodzeń według ekonomistów

„Przyspieszenie dynamiki płac we wrześniu to efekt przede wszystkim dwóch sekcji gospodarki – handlu oraz leśnictwa. Handel ma za sobą kilka wahliwych miesięcy, lecz były to naprawdę mocne miesiące; w szczególności w lipcu i wrześniu wynagrodzenia w tej sekcji rosły o ponad 7 proc. r/r. Tak wysokie odczyty widzieliśmy ostatnio na początku 2025, a w roku bieżącym do wakacji normą były wzrosty rzędu 6 proc. Z kolei w przypadku leśnictwa ponownie namieszały wypłaty premii i potencjalnych podwyżek w ostatnich miesiącach” – zauważyli ekonomiści Banku Pekao.

Dodali, że dane z września potwierdzają ich prognozę tempa wzrostu płac w roku 2026; spodziewają się dynamiki na poziomie 6 proc.

GUS zrewidował szacunek wzrostu PKB Polski. Szybka reakcja ministra finansów Główny Urząd Statystyczny zrewidował w piątek szacunek wzrostu PKB w II kwartale oraz I kwartale br. „Ponad 4 proc. wzrostu! Polska gospodarka rośnie jeszcze szybciej” - skomentował minister finansów Andrzej Domański.

W kolejnych miesiącach dynamika wynagrodzeń jeszcze nieco się obniży, choć prawdopodobnie przez cały 2027 r. pozostanie nieco powyżej 5 proc. w ujęciu rocznym – napisał z kolei w komentarzu do danych GUS ekonomista Erste Bank Polska Bartosz Białas.

Podwyższona inflacja, związana m.in. z cenami energii, nie przekłada się na dynamikę wynagrodzeń – napisał w komentarzu do danych GUS ekonomista ING Banku Śląskiego Leszek Kąsek.