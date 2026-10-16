GUS zrewidował szacunek wzrostu PKB Polski. Szybka reakcja ministra finansów

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Główny Urząd Statystyczny zrewidował w piątek szacunek wzrostu PKB w II kwartale oraz I kwartale br. „Ponad 4 proc. wzrostu! Polska gospodarka rośnie jeszcze szybciej” - skomentował minister finansów Andrzej Domański.

Co dalej z PKB Polski? Zdj. ilustracyjne

Co dalej z PKB Polski? Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

GUS o PKB Polski

GUS zrewidował szacunek wzrostu PKB w II kwartale br. do 4,1 proc. z 3,9 proc. rdr oraz w I kwartale do 3,7 proc. z 3,5 proc. rdr.

„W porównaniu z poprzednim szacunkiem dynamika realnego PKB w ujęciu rok do roku wzrosła o 0,2 p. proc. w I i II kwartale 2026 r. Na rewizję wpłynęły m.in. zmiany w spożyciu publicznym i nakładach brutto na środki trwałe” - podał GUS.

Urząd zaznaczył, że w wyniku rewizji danych rocznych za 2025 r. zweryfikowano dynamiki kwartalne realnego PKB. Różnice pomiędzy szacunkami wyniosły +0,2 p. proc.

Minister finansów reaguje

„Ponad 4 proc. wzrostu! Polska gospodarka rośnie jeszcze szybciej” – napisał w piątek Andrzej Domański.

„GUS podniósł swoje szacunki PKB. W II kwartale 2026 r. nasza gospodarka urosła o 4,1 proc. r/r, a za lepszym wynikiem stoją mocniejsze wyniki inwestycji. Pomimo światowych zawirowań wrzucamy wyższy bieg” - dodał minister finansów.

MFW o prognozie PKB Polski

We wtorek Międzynarodowy Fundusz Walutowy podtrzymał na 2026 r. prognozę wzrostu PKB Polski na poziomie 3,4 proc., a na 2027 r. podwyższył o 0,1 pp. do 2,5 proc. - wynika z najnowszej wersji cyklicznego raportu MFW World Economic Outlook.

MFW prognozuje średnioroczną inflację w Polsce w 2026 r. na poziomie 3,2 proc., a w 2027 r. 2,8 proc.

Saldo na rachunku obrotów bieżących Polski wyniesie według MFW -1,9 proc. PKB w 2026 r. oraz -1,5 proc. PKB w 2027 r. Raport nie zawiera uzasadnienia dla prognoz.