Nowy podatek od 2027 roku. Ustawa czeka na podpis prezydenta

RMF24

Od 2027 roku Polacy będą mogli korzystać z Osobistych Kont Inwestycyjnych – nowego narzędzia, które ma zachęcić do inwestowania na preferencyjnych zasadach podatkowych. Ustawa w tej sprawie została właśnie przyjęta przez Senacką Komisję Budżetu i Finansów Publicznych i czeka już tylko na podpis prezydenta.

Nowe możliwości inwestowania

Senacka Komisja Budżetu i Finansów Publicznych przyjęła bez poprawek ustawę, która wprowadza Osobiste Konta Inwestycyjne (OKI). Nowe rozwiązanie ma na celu zwiększenie zaangażowania Polaków w inwestowanie oraz wsparcie finansowania przedsiębiorstw i rozwoju innowacji w kraju.

OKI będą miały charakter osobisty i dobrowolny. Każdy zainteresowany będzie mógł swobodnie wpłacać i wypłacać środki, a zgromadzone aktywa do określonych limitów zostaną zwolnione z opodatkowania.

Zwolnienie z podatku i nowe limity

Najważniejszą zmianą jest zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych do kwoty 100 tys. zł, z czego 25 tys. zł dotyczy bezpiecznych form oszczędzania, takich jak lokaty bankowe, bony czy obligacje skarbowe. Po przekroczeniu tych limitów pojawi się nowy podatek od wartości aktywów.

Dla inwestycji o wyższym ryzyku, takich jak akcje giełdowe, obligacje przedsiębiorstw czy jednostki funduszy inwestycyjnych, limit zwolnienia z podatku wynosi aż 100 tys. zł. Dopiero po przekroczeniu tej kwoty inwestorzy będą musieli zapłacić nowy podatek.

Nowy podatek od wartości aktywów

W miejsce podatku od zysków kapitałowych pojawi się podatek od wartości aktywów, który obejmie tylko tych, którzy przekroczą ustalone progi. W pierwszym roku funkcjonowania OKI stawka podatku wyniesie 0,85 proc. wartości aktywów. W kolejnych latach będzie ona uzależniona od poziomu stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i wyniesie 19 proc. jej wartości.

Przykładowo, przy obecnej stopie referencyjnej NBP na poziomie 3,75 proc., podatek wyniósłby około 0,71 proc. rocznie. Opłata będzie naliczana na podstawie średniej dziennej wartości aktywów zgromadzonych na koncie w ciągu roku.

Osobiste Konta Inwestycyjne mają ruszyć od 1 stycznia 2027 roku. Ustawa czeka już tylko na podpis prezydenta.