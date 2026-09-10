NBP zdecydował: Blik oficjalnie uznany za systemowo ważny system płatności

Rekordowe statystyki: Blik na czele płatności detalicznych
W ostatnich latach Blik stał się jednym z najpopularniejszych narzędzi płatniczych w kraju. Jak wynika z danych Polskiego Standardu Płatności, operatora systemu, tylko w pierwszym półroczu 2026 roku użytkownicy Blika zrealizowali 1,6 miliarda transakcji na łączną kwotę 244,8 miliarda złotych. Oznacza to średnio aż 8,7 miliona operacji każdego dnia. Na koniec czerwca z aplikacji aktywnie korzystało aż 21,6 miliona użytkowników.
Ogromna skala wykorzystania Blika wpłynęła na decyzję Narodowego Banku Polskiego o nadaniu mu statusu systemowo ważnego systemu płatności.
Nowe obowiązki i wyzwania dla operatora systemu
Zmiana klasyfikacji pociąga za sobą szereg nowych wymogów, zwłaszcza w zakresie bezpieczeństwa i niezawodności. Jak zaznaczyła wiceprezes PSP Monika Król:
„Status systemowo ważnego systemu płatności jest dla nas potwierdzeniem sukcesu biznesowego Blika, a jednocześnie zobowiązaniem. Wraz ze skalą rośnie nasza odpowiedzialność za bezpieczeństwo, niezawodność i stabilność całego polskiego systemu płatniczego oraz jego dalszy rozwój”.
Miejsce Blika w strukturze płatniczej Polski
Klasyfikacja systemów płatności w Polsce to istotny element nadzoru sprawowanego przez prezesa Narodowego Banku Polskiego. Jej głównym celem jest zapewnienie sprawnego i bezpiecznego funkcjonowania infrastruktury płatniczej. Systemy płatności dzielą się obecnie na trzy kategorie: systemowo ważne, istotne oraz pozostałe systemy płatności detalicznych.
Do tej pory wśród systemowo ważnych płatności znajdowały się takie rozwiązania jak Elixir, obsługujący transakcje bankowe, czy systemy wysokokwotowe SORBNET3 i TARGET-NBP prowadzone przez NBP.
Kto stoi za sukcesem Blika?
Za rozwój i funkcjonowanie systemu Blik odpowiada spółka Polski Standard Płatności. Wśród jej udziałowców znajdują się największe banki działające w Polsce: Alior Bank, Bank Millennium, Erste Bank Polska, ING Bank Śląski, mBank, PKO Bank Polski oraz międzynarodowy potentat Mastercard.