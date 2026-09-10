NBP zdecydował: Blik oficjalnie uznany za systemowo ważny system płatności

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Blik oficjalnie dołączył do najważniejszych systemów płatniczych w Polsce. Narodowy Bank Polski nadał mu status systemowo ważnego systemu płatności. Dla operatora systemu, Polskiego Standardu Płatności, to nie tylko potwierdzenie gigantycznego sukcesu komercyjnego, ale przede wszystkim nowe, rygorystyczne obowiązki w zakresie bezpieczeństwa i stabilności.

Rekordowe statystyki: Blik na czele płatności detalicznych

W ostatnich latach Blik stał się jednym z najpopularniejszych narzędzi płatniczych w kraju. Jak wynika z danych Polskiego Standardu Płatności, operatora systemu, tylko w pierwszym półroczu 2026 roku użytkownicy Blika zrealizowali 1,6 miliarda transakcji na łączną kwotę 244,8 miliarda złotych. Oznacza to średnio aż 8,7 miliona operacji każdego dnia. Na koniec czerwca z aplikacji aktywnie korzystało aż 21,6 miliona użytkowników.

Ogromna skala wykorzystania Blika wpłynęła na decyzję Narodowego Banku Polskiego o nadaniu mu statusu systemowo ważnego systemu płatności.

Nie przyjęli Twojej płatności w sklepie? Oto co możesz zrobić w takiej sytuacji Polacy na dobre polubili płatności bezgotówkowe. Zamiast tradycyjnych banknotów i monet, przy kasie najczęściej wyciągamy kartę, telefon lub zegarek. Ale co zrobić, gdy sprzedawca zaskakuje nas informacją: "Płatność tylko gotówką"?…

Nowe obowiązki i wyzwania dla operatora systemu

Zmiana klasyfikacji pociąga za sobą szereg nowych wymogów, zwłaszcza w zakresie bezpieczeństwa i niezawodności. Jak zaznaczyła wiceprezes PSP Monika Król:

„Status systemowo ważnego systemu płatności jest dla nas potwierdzeniem sukcesu biznesowego Blika, a jednocześnie zobowiązaniem. Wraz ze skalą rośnie nasza odpowiedzialność za bezpieczeństwo, niezawodność i stabilność całego polskiego systemu płatniczego oraz jego dalszy rozwój”.

BLIK zablokuje niektóre płatności. Nowe zasady już od września Od 1 września BLIK wprowadza automatyczną blokadę płatności na nielegalne serwisy hazardowe. To efekt współpracy Polskiego Standardu Płatności z Narodowym Bankiem Polskim i Ministerstwem Finansów. Co to oznacza dla użytkowników popularnego systemu…

Miejsce Blika w strukturze płatniczej Polski

Klasyfikacja systemów płatności w Polsce to istotny element nadzoru sprawowanego przez prezesa Narodowego Banku Polskiego. Jej głównym celem jest zapewnienie sprawnego i bezpiecznego funkcjonowania infrastruktury płatniczej. Systemy płatności dzielą się obecnie na trzy kategorie: systemowo ważne, istotne oraz pozostałe systemy płatności detalicznych.

Do tej pory wśród systemowo ważnych płatności znajdowały się takie rozwiązania jak Elixir, obsługujący transakcje bankowe, czy systemy wysokokwotowe SORBNET3 i TARGET-NBP prowadzone przez NBP.

Kto stoi za sukcesem Blika?

Za rozwój i funkcjonowanie systemu Blik odpowiada spółka Polski Standard Płatności. Wśród jej udziałowców znajdują się największe banki działające w Polsce: Alior Bank, Bank Millennium, Erste Bank Polska, ING Bank Śląski, mBank, PKO Bank Polski oraz międzynarodowy potentat Mastercard.