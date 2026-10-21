Nawet 3000 zł za każdy hektar. Rusza nabór wniosków o dopłaty dla rolników

RMF24

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Rolnicy, których uprawy zostały zniszczone przez niekorzystne zjawiska pogodowe w 2026 roku, mogą liczyć na znaczące wsparcie finansowe. Rząd uruchomił specjalny program dopłat, a wysokość pomocy może sięgnąć nawet 3000 zł za każdy hektar zniszczonych upraw. Sprawdź, kto może ubiegać się o wsparcie i jak złożyć wniosek.

Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie, które przewiduje wypłatę rekompensat dla rolników dotkniętych skutkami wiosennych przymrozków, nawalnych deszczy oraz huraganów. Pomoc finansowa będzie realizowana za pośrednictwem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).

Aby otrzymać wsparcie, konieczne będzie udokumentowanie strat w gospodarstwie. Szkody muszą zostać potwierdzone przez komisję szacującą, która oceni skalę zniszczeń w uprawach.

Nawet 3000 zł za hektar – ile wyniesie pomoc?

Wysokość dopłat uzależniona jest od poziomu poniesionych strat. Przewidziano trzy stawki wsparcia:

3000 zł/ha – dla gospodarstw, w których straty wynoszą co najmniej 70 proc. plonu,

– dla gospodarstw, w których straty wynoszą co najmniej 70 proc. plonu, 2000 zł/ha – przy stratach od 50 proc. do poniżej 70 proc.,

1000 zł/ha – dla strat od 30 proc. do poniżej 50 proc.

Otrzymanie pomocy będzie możliwe po spełnieniu warunków określonych w rozporządzeniu, w tym przedstawieniu odpowiedniej dokumentacji potwierdzającej szkody.

Jak i kiedy składać wnioski?

Nabór wniosków o wsparcie rusza 22 października i potrwa do 16 listopada 2026 roku. Dokumenty należy składać elektronicznie poprzez system ARiMR.

Warto pamiętać, że samo zgłoszenie szkody nie gwarantuje automatycznego przyznania pomocy finansowej. Ostateczna decyzja zależy od spełnienia wszystkich wymogów formalnych oraz oceny komisji szacującej straty.